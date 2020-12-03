田馥甄帶著新專輯《無人知曉》來到POP Radio《What’s up Music》，主持人俊菖邀她現場重現專輯封面三角形構圖，回味拍攝時「無人知曉的痠痛！」對比當初拍封面困難重重，田馥甄自信表示現在已駕輕就熟，立刻在節目中展現《無人知曉》封面同款POSE，場面十分搞笑。

田馥甄開心收下「惠POP良多」摺扇謝禮。POP Radio提供

睽違許久再推新作，田馥甄笑說「我就是不心急才會4年出一張專輯」，她表示如同專輯英文名Time Will Tell，這是一張透過時間積累的專輯，結合個人生活、情感經驗，她認為2020年是讓大家放慢腳步的一年，有些事就是需要時間沉澱才會誕生。

田馥甄與好姐妹Selina、Ella同是登山夥伴，「有時甚至早上一起爬山，下午又趕回來各自忙工作」，她表示3人都很珍惜共同相處的時光，遇到好天氣又恰好有空能一起爬山，「就算偷一個早上相處也很開心」。田馥甄還稱Ella是「小隊長」，爬山時會帶頭唱一些經典歌曲，像是葉蒨文的〈瀟灑走一回〉，大家都會很開心跟著接唱。

她也因為熱愛登山「超關注天氣預報」，時常天氣預報搭配工作通告表，看到好天氣又有空立刻揪朋友爬山，她戲稱像這週台北都在下雨，「我就很用心在事業上、非常投入跑宣傳」；如果工作時遇上好天氣，她就會望著天空感嘆太可惜、想跑去戶外。

田馥甄在節目中聽到她作詞和演唱的POP Radio台呼直說懷念，她謙虛表示很榮幸當初的小貢獻可以陪伴大家每天聽廣播的時光，更沒想到POP Radio一用就播了11年。主持人俊菖驚喜送上寫有「惠POP良多」的摺扇謝禮，三句不離山的田馥甄看到竟秒回「爬山時可以帶去扇風」，笑說是很實用的禮物。田馥甄《田簽名會》已完成台北和花蓮場，12月5日台中場、6日高雄場將在本週末舉行。

俊菖(左)邀田馥甄(右)在重演新輯封面三角形POSE,回味拍攝時無人知曉的痠痛。POP Radio提供

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