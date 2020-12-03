港星任達華與名模妻琦琦的女兒任晴佳（Ella）繼承父母好基因，才16歲就有180cm的高挑身材，她近日登上時尚雜誌封面，年紀輕輕就完美表現名模氣息。

任晴佳擁有標緻臉龐、超模等級的身材，日前拍攝《時尚芭拉》香港版雜誌，臉上化著微微煙燻眼妝，身穿黑色無袖流蘇上衣，露出骨感的手臂，下身搭配同色系的開高衩流蘇裙直逼腿根，完美展現110公分的大長腿，加上瞪著微尖頭恨天高高跟鞋，比例接近9頭身。

另一個造型，她穿著白色襯衫與黑色連身短裙，套上皮製的同色系高統馬靴，隱約露出絕對領域，由下往上的攝影視角捕捉到秀髮飄逸的瞬間，及一張高級厭世臉，舉手投足都很有星味，令許多網友驚艷不已，紛紛讚嘆：「女神」、「又靚又型」、「氣質又優雅」。

琦琦曾在直播中透露如何把女兒養得亭亭玉立，她表示任晴佳很喜歡運動，而且睡眠充足，晚上9點就上床睡覺，自然能長到180cm，皮膚也光滑細緻。

(中時新聞網)