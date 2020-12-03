35歲陳姓男子因車禍被送至童綜合醫院急診，經電腦斷層檢查後意外發現腎臟腫瘤，由泌尿科微創內視鏡翁瑋駿主任進行達文西部分腎臟切除術，藉由術中螢光顯影藥劑使用與腎臟降溫處理，保留大部分腎臟，病患術後恢復良好，重拾日常正常生活。
陳姓男子因車禍被送至童綜合醫院急診，經電腦斷層檢查後，除出現肝臟脾臟撕裂傷外，意外發現腎臟竟然有一顆腫瘤，所幸肝臟脾臟撕裂傷只需觀察不需手術處理，在肝臟脾臟修復且病況穩定後，由泌尿科微創內視鏡翁瑋駿進行達文西部分腎臟切除手術。
翁瑋駿表示，過去對於腎細胞癌最簡單的方式為腎臟全切除手術，腫瘤快速根除之後，病患必須面對是少一顆腎臟，不過若是能早期發現，只需切除部分腎臟，不需將整個腎臟拿掉，儘可能多保留一些腎臟功能。
但部分腎臟切除在傳統手術及腹腔鏡手術上有相當難度，出血及併發症也相對比較多。而使用達文西機器手臂系統，有別於傳統手術及腹腔鏡手術，可以解決大部分腹腔鏡手術遇到的瓶頸；因為機器手臂上有仿真手腕靈活的手術器械，在病人體內，可以依主刀醫師意志，精準的切割及縫合。
翁瑋駿指出，經過十多年來國內外印證，與傳統及腹腔鏡手術來比較，達文西手術能顯著的減少出血量，保存更多的腎臟功能，減少併發症，以及縮短住院天數。目前美國及日本的治療準則，已將達文西部分腎臟切除的定位優於傳統及腹腔鏡手術。
童綜合醫院表示，泌尿科團隊在歐宴泉教授帶領下，已經累積超過3800例達文西手術經驗，腎癌相關手術約450例，是達文西美國原廠直覺公司官方指定手術觀摩訓練中心，國內外醫師約有80人接受過訓練。
童綜合醫院指出，隨著醫療技術的進步，擁有更優質的腎臟手術方式，包含術中螢光顯影藥劑(Indocyanine green)，可清楚的看到腎臟血流的狀態；達文西手術連動床，術中可以動態調整病患姿勢，節省手術時間；術中腎臟降溫處理，保留更多術後的腎臟功能。因此部分腎臟切除，若能注重細節，就能大幅降低腎功能不全或尿毒症產生的風險，是為罹患腎臟腫瘤患者最佳的治療方式。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。