達文西部分腎臟切除手術。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

綜合醫院泌尿科微創內視鏡翁瑋駿主任解說達文西部分腎臟切除手術過程。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

35歲陳姓男子因車禍被送至童綜合醫院急診，經電腦斷層檢查後意外發現腎臟腫瘤，由泌尿科微創內視鏡翁瑋駿主任進行達文西部分腎臟切除術，藉由術中螢光顯影藥劑使用與腎臟降溫處理，保留大部分腎臟，病患術後恢復良好，重拾日常正常生活。

陳姓男子因車禍被送至童綜合醫院急診，經電腦斷層檢查後，除出現肝臟脾臟撕裂傷外，意外發現腎臟竟然有一顆腫瘤，所幸肝臟脾臟撕裂傷只需觀察不需手術處理，在肝臟脾臟修復且病況穩定後，由泌尿科微創內視鏡翁瑋駿進行達文西部分腎臟切除手術。

翁瑋駿表示，過去對於腎細胞癌最簡單的方式為腎臟全切除手術，腫瘤快速根除之後，病患必須面對是少一顆腎臟，不過若是能早期發現，只需切除部分腎臟，不需將整個腎臟拿掉，儘可能多保留一些腎臟功能。

但部分腎臟切除在傳統手術及腹腔鏡手術上有相當難度，出血及併發症也相對比較多。而使用達文西機器手臂系統，有別於傳統手術及腹腔鏡手術，可以解決大部分腹腔鏡手術遇到的瓶頸；因為機器手臂上有仿真手腕靈活的手術器械，在病人體內，可以依主刀醫師意志，精準的切割及縫合。

翁瑋駿指出，經過十多年來國內外印證，與傳統及腹腔鏡手術來比較，達文西手術能顯著的減少出血量，保存更多的腎臟功能，減少併發症，以及縮短住院天數。目前美國及日本的治療準則，已將達文西部分腎臟切除的定位優於傳統及腹腔鏡手術。

童綜合醫院表示，泌尿科團隊在歐宴泉教授帶領下，已經累積超過3800例達文西手術經驗，腎癌相關手術約450例，是達文西美國原廠直覺公司官方指定手術觀摩訓練中心，國內外醫師約有80人接受過訓練。

童綜合醫院指出，隨著醫療技術的進步，擁有更優質的腎臟手術方式，包含術中螢光顯影藥劑(Indocyanine green)，可清楚的看到腎臟血流的狀態；達文西手術連動床，術中可以動態調整病患姿勢，節省手術時間；術中腎臟降溫處理，保留更多術後的腎臟功能。因此部分腎臟切除，若能注重細節，就能大幅降低腎功能不全或尿毒症產生的風險，是為罹患腎臟腫瘤患者最佳的治療方式。

(中時 )