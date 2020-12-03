今天是國際身心障礙日，新北市立圖書館淡水分館方3日前往淡水愛育發展中心提供「融合玩具行動服務」，館方陪伴20位身障朋友遊戲闖關，讓身心障礙朋友透過圖書館的玩具互動學習提升社會參與，學習享有平等使用閱讀服務權利。

淡水分館林思穎主任表示，融合玩具可以提供身心障礙朋友們訓練大腦思考能力及肢體協調平衡，淡水地區目前於水碓與竹圍2間玩具圖書室免費提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、與親子等六種不同使用者的融合玩具服務，為了讓行動不便的身心障礙者也能享有，因此特別推出機動的「融合玩具行動服務」，提供淡水地區的身心障礙團體預約申請，希望可以落實身心障礙平權。

另外，蘆洲兒童親子融合玩具圖書館則舉辦「一起來手舞」活動，圖書館特別邀請手語老師結合手語與融合玩具，規畫包括「舞動小手」、「手玩繪本」、「互動遊戲」、「闖關遊戲」等活動，讓親子以輕鬆活潑的方式認識日常生活中實用的手語，進而理解包容聽、語障者的世界。新北市立圖書館目前於新莊、鶯歌、土城親子、淡水水碓、淡水竹圍、蘆洲兒童親子、金山與石門分館共設置有8間融合玩具圖書館，均提供多種豐富、經認證的融合玩具，免費讓民眾使用，歡迎有需要的民眾多加利用。

(中時 )