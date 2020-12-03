美食-KY搶攻健康商機，旗下85˚C自12月3日起推出燕麥奶拿鐵和燕麥奶紅茶，售價55~85元，超高CP值，健康營養新選擇，85˚C使用的這款燕麥奶原物料，是運用專業水解技術，降低一般燕麥穀奶濃稠的口感，呈現較為滑順的風味

誰說喝拿鐵只能加牛奶？植物燕麥奶因為口感與牛奶相似，製作原料來自植物，營養價值高，逐漸被作為牛奶的替代品，燕麥奶富含優質膳食纖維，熱量比牛奶更低、脂肪更少，營養價值卻不輸牛奶。不僅保留燕麥中的膳食纖維，和B-聚葡萄糖，而且不含乳糖及動物脂肪，讓素食或非素食者，甚至讓乳糖不耐症患者都能喝到含「奶」拿鐵。

美食-KY宣布，即日起85˚C全台門市開始販售，燕麥奶紅茶售價55元(中杯、冷熱皆可)，以濃醇錫蘭紅茶為基底，相輔相成互相搭配，每口紅茶都結合了燕麥穀奶風味，令人回味！燕麥奶拿鐵售價85元(中杯冷熱皆可)，綿密的燕麥奶口感凸顯咖啡的醇厚，喝起來更有層次感。週五咖啡日，燕麥拿鐵也屬咖啡類別，同為中大杯第二杯半價。

(中時 )