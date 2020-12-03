OK超商並召集各區主管及店長，進行扎實嚴謹的培訓課程。（吳奕萱攝）

華人首位取得ACS認證國際咖啡認證的專業咖啡師LULU（盧貞君）。（OK提供）

台灣人一年可以喝掉6億杯外帶咖啡，而這塊龐大市場中，又有近6成消費者，以超商現煮咖啡為首選，主因為方便快速平價，咖啡帶來的黑金實力不斷擴大，各大超商也推出多種單品或風味豆搶市。

OK超商觀察，門市現煮咖啡中，超過6成民眾選擇美式和拿鐵，因此決定專攻咖啡豆的挑選，找來華人首位取得ACS認證國際咖啡認證的專業咖啡師LULU（盧貞君），以獨特而刁鑽的味蕾，挑選出符合多數民眾喜好的咖啡口味。

盧貞君是來自阿根廷裔的台灣華僑，遠赴世界指標咖啡豆產區─巴西受訓，成為全球咖啡界知名評鑑機構 ─ 巴西咖啡協會(ACS, Classificador e Degustador de Café)，也是首位認證的華人咖啡師，由她帶領旗下SCA專業團隊，打造出全新風貌的OK CAFÉ 。

OK超商並召集各區主管及店長，進行扎實嚴謹的培訓課程，從咖啡豆挑選到烘焙豆子、品評咖啡風味等相關專業知識，必須把完整的SOP謹記，且通過嚴格的考試後，才能成為OK CAFÉ的風味品評師。

另外，OK CAFÉ首創超越四大超商的把關環節，皆由受訓過後的店長把關咖啡風味，每周再由取得風味品評師證照的主任級主管，抽驗各店的咖啡品質。消費者可再搭配從韓國紅回台灣的台灣穀物棒，以莊園美式搭配此款穀物棒，口感上能帶出咖啡的香氣，及美式本身也能平衡穀物棒的甜味。

(中時 )