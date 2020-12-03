根據Jibun銀行最新報告，日本11月服務業採購經理人指數(PMI)經修正後終值，稍微上修至47.8，跟10月的47.7差沒多少，不過離景氣榮枯點50尚有一段距離。這也顯示日本服務業活動力孱弱，還是沒能走出疫情暴風圈。

這個全世界第三大經濟體，服務業就占了GDP(經濟成長)近七成比重。受到疫情折磨，也讓日本新事業體與人力市場正面臨嚴峻考驗。拿Jibun銀行所製服務業PMI來說，11月的初值為46.7，經過季節性調整為47.8。但無論怎麼樣地調整，離中間值50都有段差距。

報告中指出，日本正面臨第三波疫情摧殘，市場需求變得孱弱外，也帶給企業更多挑戰性。專業研調機構IHS Markit經濟學者Usamah Bhatti表示，日本服務業先前嘗試性的復甦力道，現在看不見了。Bhatti補充，日本新事業表現地一蹶不振，暗示市場需求在疫情中，顯得格外薄弱。

事實上，日本元月服務業PMI還有突破參考點50的水準，但今年初疫情爆發後，數值便每況愈下，4月份甚至還創下21.5，相當於七年來最低紀錄。

至於，結合製造業與服務業的綜合PMI，11月也僅有48.1水平，跟10月的終值48，兩者相差無幾。

不過值得欣慰的是，這些受訪經理人對2021年奧運在日本復賽一事，還是抱持樂觀看待態度，認為屆時將會看到景氣春燕。

(時報資訊)