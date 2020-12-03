全美目前因感染新冠狀病毒而住院治療的人數突破10萬大關，這場大流行病已經將醫生、護理師等醫療人員推向了極限。

這樣的住院人數突顯出美國當前疫情的規模與嚴重性。根據「 新冠追蹤計畫」彙編的數據，因新冠肺炎而住院的患者人數從未超過6萬人。

美國醫學院協會（AAMC）首席醫療照護官Janis Orlowski博士表示，回想過去，她從未見過有任何疾病一次就讓這麼多美國人患病。AAMC在本周稍早前宣布，該機構鼓勵所有醫療系統準備展開「護理危機準則」的部署。這項準則通常用於像9月11日恐怖攻擊與自然災害等非常嚴重的情況。

Orlowski表示，美國某些地區的醫院已經處於危機照護的關頭，例如德州厄爾巴索市，以及猶他州、北達科他州與內布拉斯加州的部分地區。由於感恩節期間的旅行與聚會導致近來確診激增，如果目前趨勢持續下去或更加惡化，大多數醫院將在未來兩周內到達啟動危機照護的階段。Brown-Lifespan數位醫療中心急診室醫師兼主任Megan Ranney即警告他們的病床快用完，工作人力也快用完。

(時報資訊)