DRAM廠南亞科(2408)公布2020年11月合併營收48.98億元，比10月低點增加2.09%，較去年同期增加14.90%。1~11月合併營收為559.28億元，較去年同期增加18%。

南亞科在10月自結合併營收47.98億元，創八個月新低後，11月營收止跌回升；南亞科於上季法說會預期第4季市場可望趨於穩定。

南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，第4季市場需求可望趨於穩定，預期伺服器記憶體價格持續小跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。

南亞科第2季營收見到今年高峰，今年前11月營收為559.28億元，較去年同期增加18%。

回顧上季，南亞科第3季稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股純益0.52元。第3季受銷售量及DRAM平均售價分別季減1%至3%影響，南亞科第3季營收153.24億元，季減約7.1%。受到平均售價下滑及匯率等不利因素影響，南亞科第3季稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股純益0.52元；前3季稅後淨利67.61億元，每股純益2.21元。

(時報資訊)