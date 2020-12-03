由台灣連鎖暨加盟協會舉辦的「2020 全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」活動，Gogoro 第一次參加評選即有五間門市店長奪得優良店長的獎項。其中台中三民門市店長蔡彥樺更一舉奪得『店務心得優異獎』殊榮，顯示 Gogoro 不僅在產品設計上屢獲肯定，更憑藉著「以人為本」的顧客服務信念，作為近年來持續努力深耕與精進的目標， Gogoro 也感謝 35 萬名車主一路走來對於品牌的支持與鼓勵。

獲得店務心得優異獎的蔡彥樺表示，「我認為好的服務的定義，就是超出客戶預期，打動客戶的心。有些車主家住的地方離門市較遠，但他們認爲我們的服務很值得走這一趟，這件事讓我很感動。」榮獲優良店長的高雄中山門市吳昱璋也說，「特別感謝主辦方提供這個平台，給予我們這些默默辛勤耕耘的小人物，有機會更加成長茁壯！不會把今日的肯定當成理所當然，未來還有很多的目標值得追求、很多問題需要被關注以及改善。」

Gogoro 銷售團隊強調「以人為本」的信念，其中包含對內部夥伴關係的管理。榮獲優良店長殊榮的三重正義服務中心廠長張晟澤就表示，能夠獲獎不是一個人的榮耀，更要和所有工作夥伴一起分享榮耀。

同樣獲得優良店長的新莊幸福門市店長彭琦茵則說，「這次參加優良店長比賽，夥伴很興奮跟我說：老闆！妳如果得獎的話，那我就是優良店員了耶！讓我感動的又哭又笑的。」對外則重視與客戶建構情感價值，訴求「REAL - HOME」的客戶體驗感受，要讓客戶在購車與使用服務時，體驗到「幸福感」，讓車主每一次回門市與服務中心都要揪感心。

Gogoro 光華八德門市店長童鴻智在分享最難忘的經驗時提到，「在 Gogoro 的工作，我們可以有機會體驗一些平常接觸不到的事情。有客戶在接近交車時，因為家庭因素心情相當沮喪，我與夥伴利用卡片傳遞我們對他的鼓勵，讓車主在交車時感到相當驚訝及感動。不單是車主，只要能夠真正讓顧客開心，就是我們持續的動力！」

Gogoro 重視所有車主傳遞出來的心聲，目前在全台已有 125 間服務中心提供銷售與維修保養服務，讓車主感受回家一般的溫暖。並且在今年 5 月推出「Gogoro 360」計劃，重新檢視服務流程，提供「始終如一的全方位車主服務」，更努力增加無週休的服務中心數量，讓車主可透過 Gogoro App 預約專屬的維修服務時段，感受服務流程的升級帶來的改變。未來也會持續傾聽車主們的感受，繼續提供『以用戶為核心』 的產品與服務體驗。

(中時 )