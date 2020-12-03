淡水新市鎮某建築工地上月12日發生一起工安意外，造成詹姓水泥工不幸身亡，身後留下妻子及國中就學的孩子，警員吳世彬發現亡者是家中唯一的經濟支柱，妻子是瘖啞人士，工作謀生本已不易，現又突遭巨變，生活因此陷困境，於是主動通報區公所積極協調、聯繫急難紓困補助事宜，獲得救助金補助，渡過眼前的難關。

水碓所警員吳世彬處理新市鎮建築工地一起工安意外死亡案，過程中發現死者詹姓水泥工身後留下瘖啞的妻子與就讀國中的兒子，詹男的意外驟逝除了讓家屬悲慟不已外，家中也頓失經濟支柱，吳員對於家屬面臨的困境深感同情，熱心主動聯繫區公所協助辦理急難紓困，了解準備的資料及辦理程序後，於11月25日親自陪同家屬前往淡水區公所，臨櫃辦理急難紓困補助金申請事宜，將可獲得救助金15萬元，讓家屬對員警的善舉感動萬分。

對弱勢民眾或團體積極伸出援手已經不是第一次了，警員吳世彬平時就經常關懷轄區弱勢民眾，逢年過節也會自掏腰包購買物資濟助。就在今年10月間，他在網路上發現宜蘭縣的幸福轉運站貼出缺乏物資的消息，特地採買民生用品，並號召所內同仁及轄內的宮廟一起募集乾糧、白米等物資，並利用休假期間，親自開車送到宜蘭縣五結鄉的愛心社團。

淡水分局表示，同仁在維護轄區治安之餘，主動發掘轄區內亟需救助的苦難家庭，透過社會慈善救助網絡給予適時紓困，以解燃眉之急，殊值嘉許，也希望透過同仁的關懷，讓這些弱勢家庭感受到社會的溫暖和祝福。

(中時 )