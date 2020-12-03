香港民主黨的立法會前議員許智峯官司纏身，1日卻被發現正身處丹麥，引來大批市民質疑其潛逃或流亡海外，許智峯其後回應，此出遊是公務外遊，將於4日返回香港，不過，有消息指出，許智峯的父母、妻子及2名幼年兒女於2日傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。許智峯3日凌晨在其臉書發文，指家庭生活無需向公眾交代，他亦不會提供任何有關其家人的資訊，各界不用作揣測。

許智峯在Facebook發文指，今天收到太多訊息，心情亦太沉重，無法逐一回覆，他又指：「政治人物的家庭生活無需向公眾交代，故我不會提供任何有關我家人的資訊，大家亦無需揣測。」他重申，會繼續按原定行程完成公務外訪，做好議員的責任，不負期許。

香港民主黨主席胡志偉回應許智峯被質疑潛逃丹麥一事，稱自己曾與許智峯聯絡，對他有足夠信任，相信許明天會按原定計劃回港。丹麥國會議員Uffe Elbaek1日晚間於Twitter發文，引述當地傳媒報道許智峯到訪當地的消息，引起香港網民關注，部分人質疑，目前有多宗案在身的許智峯是否潛逃或流亡海外。

(中時 )