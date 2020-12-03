國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌第13度赴立法院施政報告，11月27日祭出「豬內臟攻勢」，拿出豬內臟當抗議武器，立法院現場腥臭味橫溢，遭民進黨立法院團總召柯建銘痛批已幫派化、義和團化。國民黨青年工作總會副總會長莊程發認為，民進黨這麼罵可見這個打法有效；在黨主席江啟臣的帶領下，國民黨已經把士氣打起來了。

莊程發接受香港媒體《中評社》訪問表示，柯建銘對國民黨幫派化、義和團化的指控，反而會讓外界更好奇，江啟臣的打法為何這麼有效？何況要論幫派化、義和團化，台灣基進黨立委陳柏惟應該更貼切才對；若要用這兩個詞彙來形容國民黨，其實可能只講對了一半。

為何「只講對了一半」呢？莊程發指出，國民黨的精神確實是「幫派化」沒錯，也就是團結一致對外、為守護國人健康把關的精神，但絕對不是「黑幫化」。如果柯建銘一定要用這麼不堪入耳的字眼來講別人，那他想反問：「當初太陽花學運算不算幫派化呢？」莊重申，國民黨既不是義和團也不是黑幫，江啟臣也絕不會是「幫主」而是「黨主席」。

莊程發直言，這次國民黨在議場內丟豬內臟抗議，真是贏得民心，而這個結果也毋須什麼大道理來佐證，只要多聽聽基層老百姓的聲音，只要問一句最簡單的「你願不願意吃萊豬？」就很明白了。如果不想被荼毒，自然會支持江啟臣的做法，也會力挺國民黨的精神。「豬內臟攻勢」已經把國民黨的士氣打出來了，如果民進黨仍無視民意強行開放，那究竟「誰是妖？誰是魔？誰是佛？誰是神？」台灣人心底自然清楚。

(中時新聞網)