台灣連鎖暨加盟協會(TCFA) 昨日舉行「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」的頒獎典禮，遠傳電信在有連鎖服務業奧斯卡之稱的大賽中大有斬獲！遠傳自全台門市挑出15位服務菁英，參選優良店長資格審查全數通過，歷經半年的初選、書面審查、在地活動經營等審核後推派其中10位店長參加「傑出店長」選拔，由高雄林森直營門市-黃婷儀、員林民權直營門市-張湘晴、士林文林直營門市-游純宜等3位，以優異成績榮獲「傑出店長獎」肯定。

此外，高雄林森直營門市的黃婷儀店長不只獲選傑出店長的殊榮，也同時獲得門市服務品質優異獎特殊獎的肯定，為零售服務組榜首。另外，台北西寧南直營門市-賀紹齊也獲協會頒發最佳創新獎的特殊獎項肯定！今年電信業者中僅有遠傳獲得服務品質評核滿分，專業流程加上有溫度的服務，在競爭激烈的考核中脫穎而出！

遠傳多年來持續參與傑出店長選拔，已孕育出47位傑出店長，為電信業獲獎人數最多企業。遠傳不斷創新與堅實的客戶服務，每年所推舉的菁英皆歷經嚴格的評選，無論是門市現場神秘客評核、積極投入創新與公益活動，更需長達半年的密集訓練，才可完成這項艱鉅的挑戰。獲獎的傑出店長們也持續努力，成為帶領通路持續前進的第一線主管。

以零售服務組榜首並榮獲門市服務品質優異獎的黃婷儀店長，以「勇氣不是無懼，而是伴著恐懼前進」為信念，紮實經營在地商圈，規劃活動時，除了提升績效追求更卓越的指標數字外，也經營與客戶的連結，獲得客戶高度認同。同樣榮獲傑出店長的張湘晴、游純宜兩位店長，也持續深耕熟客經營，除了主動關懷，透過在門市舉辦的音樂會、棋藝比賽，經營顧客的生活圈。

遠傳秉持以落實服務、創造感動的待客之道的服務理念，認真的回應與服務每位客戶的需求，持續獲得各評鑑與獎項的肯定，更創下連續九年獲得「工商時報服務大評鑑」的佳績。遠傳始終相信只有全心回應客戶的需求，服務才能感動人心，以全通路提供多元便利的客戶體驗，期許成為客戶首選的數位好夥伴，以落實「靠得更近、想得更遠」的品牌精神！

遠傳客戶服務持續精進，遠傳電信和旗下遠傳friDay購物攜手推出「線上購買商品，線下電信門市取貨」服務，不僅在時效上一樣便利，還有專業的電信門市服務人員陪同點檢、測試商品，若有外觀瑕疵或任何問題當下即可辦理退貨。

即日起於friDay購物購買指定手機、平板商品並選擇在遠傳門市取貨，就可獲贈實用旅行收納袋，到店取貨時如選擇無毒認證日本進口模料全機包膜和9H鋼化玻璃保貼可享400元折扣。考慮換新機的消費者，不妨趁雙12電商購物優惠，購買手機、平板產品做為年終犒賞，體驗遠傳嶄新的線上線下無縫接軌服務。

(中時 )