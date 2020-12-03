開放世界末日生存手遊《明日之後》宣佈，官方宣佈與Capcom公司旗下知名恐怖生存系列遊戲作品《Resident Evil》（台譯：惡靈古堡）於今 (3)日正式開啟第二彈合作“最終之戰”，合作時間為2020年12月3日至2020年12月17日。

本次合作同樣包含了第一彈中出現過的《Resident Evil》里昂和艾達·王時裝及主題限定道具，與此同時，第二彈合作追加了吉兒與威斯卡兩位經典角色的外觀時裝，以及特色的合作限定背包和限定相框，帶來更具沉浸感的Resident Evil體驗，也是獲取Resident Evil主題限定道具和時裝的最後機會。

《明日之後》x《Resident Evil》聯動時裝。(圖/遊戲公司提供)

此外，在第二彈合作中，危機四伏的浣熊市警局合作場景將再度開放，Resident Evil經典Boss（暴君、處刑者、G 第2形態、Nemesis）也會悉數現身。玩家需要進入兇險的警局，先清除警察局內的感染體，與經典Boss鬥智鬥勇，在暴君的不斷追擊中，通過解開場景中的密碼鎖集齊三枚徽章，打開秘密通道擺脫追趕。而在密道的最深處，玩家將要面對終極Boss：暴君、處刑者、G 第2形態、Nemesis中的隨機一員，決一死戰！

Boss技能介紹：

G 第2形態：G 第2形態會揮舞著扭曲的巨大利爪飛快地衝向玩家，需要躲開它高高躍起砸向地面的重擊。

處刑者：處刑者拖拽著一柄巨斧進行攻擊，橫掃的斧頭既能將玩家擊飛。

暴君：在浣熊市警察局大廳中一直追擊玩家，干擾徽章收集的罪魁禍首。暴君會使出重拳和超長距離的衝撞將玩家擊飛。

Nemesis：手執火箭發射器，會鎖定一名玩家所在的位置，在數秒後發射並造成範圍傷害。從右掌中能竄出觸手束縛並將玩家拖拽到身前。Nemesis的另一項技能是發出令人暈眩的震耳欲聾的咆哮。

玩家將要面對與終極BOSS的最終之戰。(圖/遊戲公司提供)

在享受合作內容的同時，官方還為玩家們準備了福利豐富的社群抽獎活動。

《明日之後》x《Resident Evil》第二彈合作今日正式上線，最終之戰即將敲響，玩家能否粉碎保護傘公司的陰謀？團結起來，發出這最後的一擊吧！Last fight to end the EVIL!

(科技)