由台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)所舉辦的全國商店傑出店長選拔名單揭曉，台灣大哥大今年一共7位同仁獲選優良店長，台北西門町門市的店長傅涵更從全國入選157位店長中脫穎而出，勇奪「傑出店長」最高殊榮的肯定，並獲得零售服務組口試評比的第一名，為門市夥伴們立下最好的示範。

台灣大哥大總經理林之晨十分重視店長的培植與鼓勵，連續2年接見獲選的傑出及優良店長，正面肯定獲獎店長們對門市經營的付出，親自頒發特製海報及獎金。林之晨總經理表示，門市是連結新顧客、服務老顧客的重要場域，門市人員代表公司服務客人，提供最個人化、有溫度的體驗，幫助他們選購、解決問題、完成目的，並在過程中傳遞品牌內涵，是推動台灣大哥大繼續成長不可或缺的飛輪原力。

林之晨說，非常開心可以看到此次參賽的店長們，不僅充分掌握5G時代帶來的智慧商機，面對疫情更是將危機變成轉機，充分發揮「Digital DNA」的素養，無論是幫助在地傳統攤販強化數位行銷技能，教導銀髮居民學習使用行動支付，推廣智慧家庭、智慧監控…等，皆善用門市與周邊社區的連結，用愛與溫暖推廣數位生活，讓台灣大門市成功幫助顧客能所不能。

台北西門町門市店長傅涵勇奪「全國商店傑出店長」最高殊榮，並且獲得零售服務類組口試優異獎(第一名)。傅涵先後擔任台北三創、西門町的店長，發揮在公司長達七年的經驗，主動參與規劃門市動線、店格陳列的規劃，讓原本閒置灰暗的區塊，轉化為Smarter Home體驗專區，成功提升來客率及服務品質。傅涵發揮「Digital DNA」的能力，在疫情期間透過網路直播擴散門市防疫措施，讓顧客安心進店，也讓行銷活動傳播更廣。他也特別重視團隊經營及傳承，平時不吝分享所見所學，讓夥伴尊稱他為「傅神」，獲獎實至名歸。

由台灣連鎖暨加盟協會舉辦的全國商店傑出店長選拔，多年來被譽為「連鎖業奧斯卡金像獎」，評選過程歷時近半年，分為「書面審查」、「現場評核」、「公益服務」、「面試競賽」等四個階段，全面檢視門市店長等能力，再加上神秘客評審的親臨門市，更加考驗這些店長們在服務應對上的真功夫。獲傑出店長更可以獲得晉見總統的殊榮，讓自己的努力受到國家級的肯定。

(中時 )