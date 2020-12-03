信義房屋居家服務中心以「家庭生活」為溝通核心，透過流行話題或小遊戲留言標記的方式增加品牌曝光度，品牌粉絲參與活動極為熱絡，對有購屋行為及後續裝潢需求的族群精準行銷，自1,137家品牌中脫穎而出，獲得DailyView網路溫度計2020《網路口碑之星》室內設計媒合平台類「策略卓越獎｣的肯定，更是唯一獲此殊榮的房仲品牌。

DailyView網路溫度計《網路口碑之星》大獎自2018年起透過網路大數據調查該年度主題內項目的網路聲量及好評影響力排名，是台灣第一個以「網路數據」為依據進行評選頒獎的獎項，從今年的評選期間(01/01-06/30）網友熱議話題分析圖來看，信義房屋居家服務中心的「社群活動」最為突出，獲得超過3成的正面評價，共累積1,670筆網路討論聲量。

信義房屋幫社區住戶補紗窗防蚊蟲，疫情期間服務全台超過3000個社區。(圖/信義房屋提供)

主辦單位表示信義房屋從源頭承接客戶後，以專業形象讓顧客深感信任，在房屋交易前後，由信義房屋居家服務中心免費轉介裝修團隊，省去顧客尋找室內裝修廠商的麻煩，舉凡統包工程、居家修繕、油漆粉刷、清潔、搬家等一條龍的服務讓顧客更放心，打造消費者、信義房屋、合作廠商三贏局面。

信義房屋居家服務中心協理許玲綾表示，今年上半年防疫期間為避免群聚，民眾在家時間變多，對於居家環境有更高的要求，設計裝修件數與去年同期相比約成長2-3成，同時近期房市熱絡，明年Q1將再有一波裝修需求量，預估會有3-4成的成長空間。

信義房屋在疫情期間，主動走入3,000多個社區完成住戶需求，包括居家清潔、社區消毒防疫等，做好信義房屋為社區該做的事，未來會持續把社區居民的事當成自己的事，認真以服務第一，社區第一為己任。

(中時新聞網)