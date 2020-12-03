工業電腦龍頭研華（2395）3日召開工業物聯網線上夥伴峰會，研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，後疫情時代智能應用崛起，激起企業對數位轉型動機及急迫性，尤其在中國新基建及十四五計畫所帶動的工業物聯網商機下，更將加速驅動企業對創新投資，成長前景看好。

研華物聯網系列夥伴峰會3日舉辦，以「共創物聯世界、洞見智能未來」為主題，召開工業物聯網線上夥伴峰會，從邊緣運算、人工智慧、5G等新技術，到工業4.0、智慧交通、能源與環境等產業應用。

蔡淑妍指出，有鑑於中國新基建及十四五計畫發展，未來研華在工業物聯網布局，將以鎖定工業物聯網垂直市場，接軌創新趨勢、結合關鍵技術，提升?品創新動能、加強夥伴深度鏈結，建立共贏、共榮的物聯網生態圈等三大策略方向前進。

蔡淑妍說，研華在智能工廠、智能設備製造、智能交通，以及能源與環境等四大工業市場已有豐富產業落地及應用實績，未來將持續連結物聯網應用及新技術，聚焦開發創新產品，包括從端到雲的軟硬整合方案、邊緣軟體、工業物聯雲端運算平臺，以及5G、AI、TSN產品應用，以加速驅動數位轉型。

研華（中國）工業物聯網事業群總經理蔡奇男認?，從工控自動化邁入到工業物聯網時代，「生態」越來越重要，大家優勢互補形成更有價值的?品及方案，方能深入不同應用場景，加速?業客戶的數字化轉型升級。

自2018年至今，研華持續加速生態布局，並且與各垂直行業的專業系統整合商，透過投資、併購等方式，共同打造輕量化、可複製的工業App，加速物聯網應用落地。

蔡奇男進一步說明，研華生態夥伴大致有三種共創模式，一是對於集成方案商夥伴，主要以垂直行業方案型合作；二是方案共創型夥伴，整合雙方優勢資源，共創工業App；三是策略合作夥伴，透過投資等資本方式互補加深核心競爭力。

目前研華已經與各領域夥伴展開共創合作，包括與安捷物聯共創開拓智慧能源市場、與三技工業共同開拓智能化紡織市場、與銳鼎科技合作金屬加工及手工具領域的智能工廠共創等。

(工商 )