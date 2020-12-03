搶攻尾牙春酒商機，寒舍艾麗酒店推出「獻歲．靚饗」尾牙春酒專案，中式桌席(每桌10位)19,800元＋10％起，包含五星主廚精心設計各式佳餚，席間享果汁無限暢飲3小時及每桌2瓶紅酒，優惠限定週一至週三15,000元＋10％，最低保證桌數3桌起；特別加碼凡保證桌數達15桌以上，加贈La Farfalla餐飲抵用券4,000元，30桌以上即免費贈送一桌，打造賓主同歡的歲末迎新盛典。

寒舍艾麗酒店座落於擁有便捷的交通網絡的台北市信義區，5樓宴會廳全區挑高5.3公尺，無柱俐落鮮明的格局，保持空間變換的靈活度，為企業主或公司行號量身打造獨一無二的年終盛宴。

汲取中式料理的經典賦予饗宴無與倫比的完美鉅獻，由擁有多年宴會料理經驗的陳琮錤主廚率領專業的廚師團隊，揉合台菜料理手法結合美學，嚴選頂級食材，薈萃各道精緻料理！同時為滿足多方的客製需求，推出三款專案各兩套菜色選擇，週一至週三「平日饗樂」每桌15,000元＋10％，主廚精選料理包含「紅露帝王佛跳牆燉翼」、「翡翠紹子醬焗海大蝦」、「菜脯魚香醬蒸澎湖石斑」、「松茸大根豚骨鵪鶉蛋花膠盅」、「青醬起司燒烤豚小排堅果」或餐後甜品「金磚香酥脆奶卷」及「山藥麻吉燒」等，飽嚐萬象美食讓同仁在全新的一年，預備滿滿的活力與衝勁。

週四至週日「歡慶週末」每桌19,800元＋10％或20,800元＋10％，蒐羅山珍海味包括「魷魚螺肉蒜豚骨燉翼」、「百花釀黃玉參蠔汁極品鮑」、「明太子蟹粉焗烤海虎蝦」、「南洋風味戰斧豚肋排果醋鮮蔬」、「富貴紅燒牛臉頰大根蔬佐燒餅」等，多款精緻豐盛佳餚為年度盛宴再造新風采！以上專案皆享果汁無限暢飲與贈送精選紅酒兩瓶等專屬優惠，亦可每桌加價900元＋10％享啤酒無限暢飲，歡慶時刻品飲沁涼鮮啤。

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