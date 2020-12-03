在3日的「FUN饗漁悅 漁悅屏東」開展活動中，特別邀請台北六福萬怡酒店粵亮廳主廚朱昱瑋與屏東縣農業處鄭永裕處長共同合作，使用屏東優質即食漁產料理包，輕鬆做作出美味漁產料理！（陳麒全攝）

屏東縣政府特別將「屏東好物」品牌，結合通路行銷概念，並以「FUN饗漁悅 漁悅屏東」為主題，籌設「漁悅屏東館」，並邀請了7家屏東在地優質水產養殖業者，力佳綠能、峰漁、栗煬、玖鼎、鱻富、龍丞、台灣紅魚共同籌組參展。（陳麒全攝）

2020國際漁業展於3日在台北南港展覽館一館登場，屏東縣海洋及漁業事務管理所承攬6個攤位，設立「漁悅屏東館」。（陳麒全攝）

屏東縣政府農業處處長鄭永裕（中）特別北上出席開幕，並大力推廣屏東農漁產品。（陳麒全攝）

2020國際漁業展於3日在台北南港展覽館一館登場，屏東縣海洋及漁業事務管理所承攬6個攤位，設立「漁悅屏東館」，將屏東好物水產品品牌、與通路行銷結合，打造產銷一條龍之模式，試圖在茫茫的水產市場中，開創出屬於自己最優質最美味的屏東優質水產品，也要讓屏東「雙認證」掛保證，讓屏東漁產進軍全球貿易舞台。

台灣國際漁業展首次揮軍北上首都台北舉辦，屏東縣海洋及漁業事務管理所為增加屏東優質水產的國際曝光度，全力輔導屏東水產業者，要將屏東優質漁產品，透過國際漁業展向世界各地的買家推薦介紹，與屏東養殖業者共同努力拼出豐碩外銷成績。

屏東縣政府特別將「屏東好物」品牌，結合通路行銷概念，並以「FUN饗漁悅 漁悅屏東」為主題，籌設「漁悅屏東館」，並邀請了7家屏東在地優質水產養殖業者，力佳綠能、峰漁、栗煬、玖鼎、鱻富、龍丞、台灣紅魚共同籌組參展。

此外，屏東縣海洋及漁業事務管理所也結合台北六福萬怡酒店，於11月30日至12月13日間推出「屏東水產週」活動，跨界合作共同落實從食材產地到料理上桌概念，此外也推出熟食漁產品料理包以及生鮮魚產品即時包，要推薦給大家，期望能打破生鮮漁產品刻板印象，民眾選購回家不需動手處理生鮮魚產品，也能快速料理出好菜上桌。

在3日的「FUN饗漁悅 漁悅屏東」開展活動中，特別邀請台北六福萬怡酒店粵亮廳主廚朱昱瑋與屏東縣農業處鄭永裕處長共同合作，使用屏東優質即食漁產料理包，輕鬆做作出美味漁產料理！

屏東縣政府農業處處長鄭永裕表示，期望透過與國際漁業展的舉辦，將屏東優質水產品推薦給更多買家，由於今年疫情的影響連帶地讓屏東的石斑在海外通路上受到不小的影響，為此更是積極輔導養殖戶投入熟食漁產品料理包以及生鮮魚產品即時包的研發，多角化的發展為養殖戶們謀求更多的通路市場，使屏東熟食漁產品料理包於疫情期間突破重圍，成功打入美國市場，讓屏東石斑品質驚豔國際！把優質水產推向全世界，化危機為轉機的開發全球市場，讓屏東優質水產品只要有市場有需求，屏東都可以提供。

屏東縣政府盼望，有品質把關的優質水產，搭配便利取得通路，將屏東雙認證優質水產品推薦給國內外買家，期望讓這塊「屏東好物」品牌可以站上全球貿易舞台。

(中時 )