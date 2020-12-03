信功公司遭查水表案件持續延燒，外界質疑屏東縣政府消防安檢時間過於巧合，除了原本就排定的例行規畫外，縣府官員坦言，一通來自1999的檢舉電話，等於是加快程序的催化劑，至於這通電話來自哪裡？藍綠都很想知道。

屏縣府在信功公司深夜發表聲明「未挺萊豬」，隔天上午便接獲1999檢舉電話，自稱是內部員工，且點名公司消防設備不合格、勞動條件疑似低薪高報等問題，下午屏縣府消防局便立刻到場安檢。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，信功原本就委託消防顧問公司進行一年一度的消防安檢申報，11月27日提出書面審查缺失，雙方已約定到場安檢時間，鄞坦言，這通電話就是催化劑，加快了整個程序進行，2日上午到場約定時間，雙方都同意下午入廠檢查。

「很湊巧2件事情同時發生！」難免不讓外界多做聯想，熟知內情的縣府官員也透露，由於檢舉電話全程錄音，檢舉者自稱信功員工，雖指證歷歷，但說話過程卻支支吾吾，且經過她留下的電話反向追查，發現是過去已經停話的號碼，目前有一名外籍移工擁有，「等於是留假資料」。

鄞鳳蘭表示，每通檢舉電話縣府都很重視，希望能解決對方問題，但因此這起事件從台北的政治風暴，牽扯到屏縣府消防局的例行檢查業務，「已經政治無限上綱、泛政治化了」，目前也已透過警政單位反向找尋發話位置，她強調「真的希望這通電話是與政治無關」。

(中時 )