疫苗利多、新經濟刺激談判，周三美股漲多跌少，激勵美股由黑翻紅，標普500、費半連2日創高，惟周四美股期指跌多漲少，台股周四開跌0.65點報13988.49點，眼前萬四近關情怯，台積電卡關500元走疲、鴻海、聯發科等權值股熄火，大盤下滑來到13940.07點，聯電挺身而出接棒掛帥，大立光、南亞科、友達(2409)續強，部分傳產、中小型股也奮力撐盤，助力大盤翻紅，上午10時14分首見萬四，10時19分更寫下14049.58點歷史盤中新紀錄，隨後買盤無以為繼，午後再度遭空軍狙擊翻黑，尾盤電子、權值股略回穩，跌幅收斂，但未改寫周三13989.14點收盤新高紀錄，台股收跌12.05點或0.09%，報13977.09點，成交金額2676.26億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超64.7769億元，投信買超0.0566億元，自營商賣超12.2577億元，三大法人賣超76.97億元。大型權值股休息，外資止步連2買超，12月三個交易日共賣超34.43億元，今年來賣超5993.54億元。

權值王台積電(2330)開低走低，盤中一度拉上平盤翻紅至499.5元，仍卡關500元大關後倒退嚕，終場收跌0.4%或2元，為497元。鴻海(2317)、聯發科(2454)也處於盤下整理，分別收跌0.85%至82元、1.69%至700元。而股王大立光(3008)則盤中一度翻臉，仍守住紅盤收漲0.89%至3405元，收當日最高。晶圓代工老二猛飆車的聯電(2303)盤中衝上44.95元之再攀18年高價，僅差0.05元即攻上45元關卡，最高市值曾來到5700多億元，收漲4.46%至43.3元，市值5378.9億元，直接超車南亞(1303)及國泰金(2882)，躍居第8大，一夫當關成為衝鋒最大功臣。其他權值股，台達電(2308)、台塑(1301)、南亞、台化(1326)、統一(1216)、日月光投控(3711)、統一超(2912)、台泥(1101)、研華(2395)、國巨(2327)等表現可圈可點。

上市類股來看，電機股類指收漲1.06%，成為漲幅冠軍，高林股(1531)、中砂(1560)、亞德客-KY(1590)、大同(2371)、穎漢(4562)、駐龍(4572)、羅昇(8374)等皆上漲2%以上。與塑膠、航運包辦前3名，分別漲幅0.94%、0.68%，其中華航大利多收漲逾半根漲停。電子零件、水泥、電纜、生醫、觀光、食品、紡織、鋼鐵、百貨等皆上漲。營運、玻陶、電子通路則跌幅較劇，分別跌1.4%、1%、0.77%，電子、金融亦下挫0.16%、0.17%。

題材股來論，光通訊族群接棒強勢表態，華星光(4979)、聯鈞(3450)、波若威(3163)等光芒耀眼；環球晶(6488)漲多休憩，惟第三代半導體材料的漢磊(3707)、嘉晶(3016)仍表現不遜色；MCU缺貨傳喊漲，概念股的新唐(4919)、應廣(6716)等同場逆勢勁揚；外資讚聲，晶碩(6491)緊鎖275元漲停、南亞科(2408)蠢動上揚、祥碩(5269)撐盤持平；財報利多的廣錠(6441)股價高高掛、力拚全年轉盈的英濟(3294)更衝上23.85元漲停鎖住，股價創近兩年來新高。被動元件醞釀漲價潮，族群匯集人氣，國巨、華新科(2492)、凱美(2375)、奇力新(2456)等活跳跳。醫療科技展登場，生技相關題材成為資金焦點，金可-KY(8406)、精華(1565)、佐登-KY(4190)等亦生龍活虎。矽晶圓合晶(6182)漲停，漢磊(3707)、嘉晶(3016)也表現不俗強攻。個股方面，同欣電(6271)觸及209.5元漲停價、王品(2727)續強收漲近7%、華邦電(2344)和宏捷科(8086)則衝高回落翻黑。

5日RSI為70.34，10日RSI為71.04。9日K值為77.56，9日D值為76.12。20日乖離率為2.77。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股正向行情持續，加上歐美消費旺季、年底作帳行情持續發酵，市場對台股偏多態度不變，台股站上14000之上，續創歷史新高，後續不用預設高點，若國際股市沒有明顯反轉，連創新高有望。王兆立則指出，短線上指數漲多，外資現貨無積極買超，指數若要再上攻一定要「美股」搭配，假設美股沒有上攻，萬四就會存在壓力，不過成交量有2千億元，仍要掌握族群輪動，留意展望佳或比價股。

展望後市，預估台股科技產業獲利能見度，仍優於整體股市。看好科技股長線仍大有可為，又以半導體、ABF載板、5G、電動車4大長線趨勢向上，電子股由於庫存偏低，回補庫存需求強勁，電子產業需求可望延伸至2021年上半年。建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。邱鼎泰分析師也說明，黑天鵝指數目前未突破警戒，因此現在仍不需擔心，整體橫向整理機會大，選股是重點，財報佳、有題材以及銅板股。

(時報資訊)