亞通(6179)下午舉行法說會，前10月營收創5年來新高，今明兩年在建工程都處高峰期，明年首季預期將爭取到新的標案，為營運添新柴，下半年業績動能充沛，預期表現將優於上半年。整體來看，由於去年基期較低，法人預期，今年亞通業績成長幅度大，但今年基期已高，明年成長幅度將不如去年，但成長趨勢仍然不變。

亞通目前有50億元訂單在手，將會在未來2年陸續執行認列，董事長呂元瑞表示，正積極爭取菲律賓電廠4項標案，原本今年底會有答案，不過受到疫情影響，時間稍微被拖延，預期明年首季就能知道答案。

亞通明年下半年就能開始執行新訂單，包括台灣的中國醫藥學院附設質子及重粒子癌症治療中心等，國外則有菲律賓4座新電廠、南呂宋島高速公路基礎建設，以及新馬尼拉機場等新接工程，呂元瑞預期營運將維持成長腳步，下半年表現將優於上半年。

亞通今年業績成長幅度大，呂元瑞說，最主要是海外市場成長，約佔營收6成，公司目前海外營運重心放在東南亞地區，包括印尼、菲律賓客戶，甚至最遠到科威特，主要是著重在基礎電力布局，依照東南亞地區GDP成長需求，電力每年至少成長約6~7%的速度，是未來重要動能之一。

至於在台灣市場方面，按政策規劃，約有7成用電要用環保能源，太陽能、天然氣等能源替代，呂元瑞指出，公司前3季已完成高屏、離島地區及台電台中共7個太陽能發電工程EPC專案，下半年並拓展至全台IKEA各賣場屋頂型太陽能電廠EPC工程業務。近期將與南部知名企業洽談合作進行屋頂型太陽能電廠EPC工程案，在台南學甲更將投入大規模的地面型太陽能電廠EPC工程，除工程收入外，並將增加售電收入，由於售電收入接近純利，太陽能電廠相關業務將可望同步挹注公司整體營收及獲利。

(時報資訊)