慧洋-KY(2637)11月合併營收10.55億元，年減4.49％，營業利益1.67億元，年減37.13％，稅前淨利0.74億元，年減64.53％，每股稅前盈餘0.1元。累計前11月合併營收108.03億元，年減15％，營業利益12.19億元，年減61.11％，稅前虧損1.72億元，每股稅前虧損0.24元。

公司指出，全球海運需求從下半年開始持續回補，加上第4季北美穀物運輸暢旺，帶動慧洋營運逐漸回穩，目前單月營業利益率已由上半年平均6％回升至17％。

在船隊規劃方面，慧洋甫於日前交付由常石造船廠製造超級極限型（Supramax/63,300 DWT，船名：Amis Victory）船舶，目前已簽訂1年期的租賃合約，2020全年總計交付8艘新船，其中包含Panamax、Supramax、Handy各2艘、4艘、2艘，累計最新船舶數量為136艘，船隊船齡7年，而2021全年則預計再交付6艘新船。

(時報資訊)