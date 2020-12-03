汽車製造商奧迪(Audi)規劃未來五年，近半數的研發投資將用於開發電動車和油電混合動力車。目前規劃的研發投資以及有形投資為350億歐元，其中有100億歐元純電動移動技術、50億歐元投入混合動力技術。

奧迪同時重申一目標，在其他領域至2022年將成本降低150億歐元。奧迪已在去年決議，至2025年將移除9500個工作職位。

母公司福斯集團(VAG)已在上個月宣布，將以730億歐元巨資來迎接與特斯拉在電動行動領域的挑戰，福斯也將在未來五年斥資350億歐元發展電動車和工廠改建。

福斯集團執行長迪斯(Diess)與福斯集團發展部董事和奧迪執行長杜斯曼(Duesmann)雙雙希望集團往電動化發展，除了電動車和自駕車的製造，也希望提供數位服務。

在集團內部，奧迪將和保時捷合作，開發頂級電動車平台以及使用模組化電子效率建造(MEB)的集團技術。

至2025年，奧迪希望將電動車款擴展到30種車款，其中有20款將是純電動車。執行長杜斯曼目前身兼Car.Software組織的董監事，將拉緊與集團軟體開發聯繫。

(時報資訊)