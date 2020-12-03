吳建儒說，空拍機製作從拆解開始，讓孩子了解飛行原理，著手設計機構，在利用雕刻機刻畫出空拍機外型，從無到有，一步一步打印出自己的夢想。（水尾國小提供／吳建輝彰化傳真）

第一階段需要網路投票，孩子們利用課餘時間，一起到附近科技大學或社區，推廣自己的計畫與理念，希望得到大家的認同。（水尾國小提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友親手繪製地圖，計畫將走訪濁水溪14條支流，參訪22間小學，串聯科學共好。（吳建輝攝影）

這群孩子從尋根開始，透過無人機小巧的鏡頭，找到大大的自己，展開屬於自己精彩的人生。（水尾國小提供／吳建輝彰化傳真）

偏鄉教育一直是我們關注的焦點，位在彰化溪州鄉邊陲的水尾國小，全校僅有42人，有近8成學生是單親、隔代、新住民、低收等弱勢學生，學校今年夏天成立「水噹噹無人機隊」，除了科普教育之外，為的是探討孕育溪州的母親之河，濁水溪，讓這群孩子從尋根開始，透過無人機小巧的鏡頭，找到大大的自己，展開屬於自己精彩的人生。

「濁水溪滾滾流」是校歌首句，指導老師吳建儒表示，水尾的孩子從小生長在濁水溪旁，但卻對孕育自己的母親之河不太了解，因此有了構想，想帶領孩子從出海口，一路走到濁水溪合歡山源頭，總長186.6公里，為了讓紀錄更詳細，視野更寬廣，才引進空拍機課程，讓孩子親手打造空拍機。

「安麗希望工場計畫」吳建儒說，計畫包含四個面向，從製作空拍機「夢想起飛」，到探索濁水溪「跟母親之河學習」，接著與溪畔附近小學開設科學營，「科學共好」，最後希望能拍攝成紀錄片，「美好家園」，計畫很長經費龐大，因此孩子們都很努力，希望能得到安麗經費挹注。

吳建儒說，第一階段需要網路投票，孩子們利用課餘時間，一起到附近科技大學或社區，推廣自己的計畫與理念，希望得到大家的認同，孩子在過程中必須陌生開發，與人溝通，過程中也遇到許多貴人，像是虎科大飛機系主任，還帶著孩子們去看他們製作的飛機，收穫良多。

吳建儒老師認為，物質的東西並非偏鄉孩子首要，陪伴以及學習機會才更重要，未來即便老師不在身邊，他們依然有能力去探索學習，這不是獲得補助就可以實踐的，所以我們會帶給孩子們希望，讓他們自主學習，從探討研究、到創意發想，都讓孩子們自己操作，老師僅扮演引導陪伴的角色。

「希望他們可以成功，我要他們到外面飛翔」校長林素鳳表示，計畫將走訪濁水溪14條支流，參訪22間小學，串聯科學共好，培養孩子對科學的熱情，以及對未來的想像，希望水尾的孩子可以成功，走出水尾，帶著親手製作的空拍機，到外面飛翔。

(中時 )