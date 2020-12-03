北市研考會3日公布最新民調，在放寬萊克多巴胺豬肉及牛肉議題，有26％受訪者贊成、56％表示不贊成，其中又有63％擔心外食吃到萊豬，至於開放後會否影響購買豬肉加工品意願，有56％受訪者表示會減少、28％會照平常習慣，10％會購買台灣豬。

研考會在今年10月27日至29日，針對白晝之夜、台北通TaipeiPass App、萊克多巴胺豬肉、牛肉放寬進口等議題進行民調。

調查結果出爐，在放寬萊克多巴胺豬肉及牛肉進口議題，詢問全體1080位受訪者其知曉度，9成2的受訪者表示知道，放寬進口贊成度部分，2成6表示贊成、5成6表示不贊成。

此外，詢問全體1080位受訪者是否擔心外食吃到萊豬，結果有6成3受訪者表示擔心，最後詢問在開放後是否會影響購買豬肉加工品意願，則有5成6受訪者表示會減少消費、2成8會照平常習慣選購、1成會選擇台灣豬購買。

該調查在今年10月27日至29日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1080人；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點以下；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

(中時 )