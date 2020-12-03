東埔村罷免案白熱化 被罷村長提答辯

南投縣信義鄉東埔村民伍木松，領銜連署罷免村長伍金豎案，11月24日經南投縣選委會審議通過並公告，選戰也逐漸白熱化。3日被罷方伍金豎向選委會提出6點答辯，感嘆自己做到流汗卻被人嫌；罷免方則質疑伍金豎勾結財團，將開發山林破壞祖靈地。全案將於12月19日投票。

依選罷法規定，在罷免案宣告成立後，被罷免人可在10天內提出答辯書，逾期將不予受理，該罷免案公告至今剛好滿10日，選委會依法受理。

3日伍金豎趕在答辯書送達的最後一天，向選委會將出6點答辯，感嘆自己做到流汗，卻被人嫌到流涎。他說從東埔村行政區劃分、恢復原住民傳統領域和溫泉開發等事務，均有南投縣村里鄰編組及調整自治條例、國家公園法等相關法令規範，不是他一人能夠作主。

而縣府獲得3.5億元的前瞻計畫經費時，他曾亟力爭取，但因地方意見分歧，導致最後未能被納入計畫，竟也成為被罷免的理由，他相當無奈。

罷免方則主張，伍金豎涉嫌勾結民間財團，開發山林圖利，懷疑村長有徇私舞弊的行為，憤而提出罷免行動。

南投縣選舉委員會表示，該會秉持客觀、中立原則，不介入罷免方或反罷方兩股勢力中。將依選罷法在5日後，公告罷免理由書及被罷免人的答辯書供各界閱讀。

(中時 )