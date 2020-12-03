新竹市政府110年度總預算史上首度未通過，市長林智堅3日表示，總預算包括社福、警政、教育、文化等民生業務與建設，如東區與香山區公共托嬰中心恐將延宕，原訂投入1.2億消防雲梯車老舊汰換也受到影響，期盼議會盡速排審，以免影響公共安全與市民權益。

國民黨團總召吳青山則表示，國民黨團延審是基於府會和諧，不希望冒然用表決的方式造成對立，當然也不能配合林市長統刪的方式，失去議員監督的職責，所以用延審的方式，透過更多充裕時間溝通凝聚共識，達成預算的審查，國民黨團也希望預算早日完成。

時代力量黨團也表示，總預算案有許多需要仔細審查的項目，有些計畫市府未能說清楚或未提供詳細資料，因此建議盡快召開臨時會審議，兼顧監督權和相關市政的推動，也避免被外界認為議會刻意擱置，讓市政中斷。

市府主計處表示，明年度預算253億被擱置，其中高達127億預算被保留或未審議，包括99億撥補教育預算未審議、公園維護的城市行銷處預算全部被保留、6.1億文化局預算被保留、玻工館等運作也恐受到影響、動物園棲地改善工程2000萬也被保留。

此外，議員初步刪減的市政預算也無法執行，2021燈會中，市府編列的交通管制設施建置經費也遭擱置，燈會倒數僅兩月餘，交通部署迫在眉睫，通盤計畫也大受影響。

林智堅則強調，若議員基於職權對預算有疑慮，需要市府說明，市府必定全力配合，議員基於職權需要刪減或刪除預算，市府也尊重，但基於城市建設與市民福祉，期待議會盡速排審，針對預算進行實質審查。

市議會則表示，目前已暫訂明年1月11日至15日召開臨時會再行審查預算，但需待12月30日召開程序委員會才能確認。

(中時 )