受疫情影響，民眾降低出門意願，網路空間成為重要管道，十三行博物館表示，線上數位博物館今年突破11萬人次瀏覽，民眾最有興趣的是720度環景展覽和雲端虛擬導遊創新服務，貼心便捷的系統，讓民眾無論身在何處，都有「整個城市都是我的博物館」的驚喜感。

十三行博物館長陳春蘭表示，館內收藏八里考古遺址出土標本，更保管大量發掘自新北市不同區域考古遺址的古物，去年推出數位博物館後已將60餘件具有代表性的文物，如人面陶罐、青銅刀柄、動物陶偶等物件進行3D拍攝並於數位博物館中展示，觀眾可用滑鼠或手指，在網路上翻轉文物，達到觀賞零死角效果。

陳春蘭說，今年受疫情影響，許多民眾降低外出意願，網路虛擬空間成為主要展示管道，數位博物館今年瀏覽人次呈現倍數成長，今年突破11萬人次，今年更新增主題特展環景、八里山線聲音漫遊導覽，以及多件典藏文物2D及3D影像另類展示服務，讓民眾突破空間、時間限制，隨時自在地逛博物館。

館方補充，十三行博物館近日新增新北市重要遺址「石土地公」300餘件標本圖檔，重現2千多年前新北市五股地區史前的「植物園文化」，所有相關內容也同步架設於網路數位博物館中，歡迎民眾前往館內欣賞，或運用線上系統增添知識。

(中時 )