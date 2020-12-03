搶攻一年一度的圍爐商機，台北晶華酒店今年持續推出廣受好評的極上經典粵式團圓宴、總鋪師手路菜台式圍爐宴、冠軍滬式吉祥宴、三燔日式火鍋以及集合18道開胃美饌的前付小滿漢禮盒，另全新推出晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明精心打造，匯集鮑魚、花膠、婆參、帝皇蝦、北菇等15種珍稀食材的正宗粵式年菜--「富貴鮑參盆菜」，再加上泰市場的傳統泰式闔家宴、故宮晶華的台粵式圍爐宴、美國爐烤戰斧牛排和美國爐烤肋眼牛肉等西式年菜，以多樣化選擇滿足不同顧客的需求。

多款豐富的年菜組合均可供六人食用、每套6,800元起，即日起至2021年2月7日中午12點於館內外各餐廳以及官網線上商店接受訂購，2020年12月31日前完成訂單可享餐點9折並贈6杯哈根達斯迷你杯的早早鳥優惠。2021年1月31日前訂購則可享9折優惠。

香港農曆新年的應景佳餚非「盆菜」莫屬，這道歷史悠久的菜色相傳是源自於南宋末年時期，當時宋少帝趙昺被元帝國的軍隊追趕，一路避到東莞及香港新界一帶，當地居民聽聞皇帝駕到，倉促之間找不到適當的盛器盛裝食物，只得將所有最好的菜餚都一起盛裝在一個木盆當中獻給皇上，雖然沒有華麗的排盤，但每道食材的真實美味以及居民們誠摯款待的心，也讓宋少帝感動且歡喜不已。材料豐富、層層用心堆疊的盆菜流傳至今日已成為香港節慶的特色飲食文化，一家人過年圍爐享用更有著「團圓」、「圓滿」、「十全十美」等美好的寓意。

晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明的「富貴鮑參盆菜」做工繁複費時，從無到有需要大約一週的製程，鄔主廚選擇口徑約27公分的砂鍋，底層舖上北菇、枝竹、津白、白蘿蔔、大甲芋頭等較易吸收湯汁的食材，中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、鵝掌等肉類，最上層則擺滿以手工悉心泡發燜製的婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠、以及五頭中東鮑，消費者買回家後先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。

晶華酒店延續往年佳評如潮的好口碑，規劃出四款經典中式圍爐盛宴，「總鋪師手路菜-台式圍爐宴」主打用料豐富的招牌湯品「極品佛跳牆」，前菜推出以台式冷漬手法料理的牛腱、九孔鮑、醋溜小排等六款「台式小滿漢」，搭配主菜「椒鹽白鯧」象徵大富大貴，以及廣受消費者喜愛的「鐵人乾燒虎蝦」，精彩料理讓人目不暇給。集結歷年媒體評比冠軍的「冠軍滬式吉祥宴」，包含精彩重現包括油爆鮮蝦、紹興醉雞、無錫脆鱔、西芹蜇頭、寧式烤麩、椒鹽銀杏等六道料理的「滬式美味集」，搭配鮮香濃郁的「蔥油龍虎斑」以及新鮮彈牙的「蠔汁鮮鮑皇」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬的「火烔燉雞」，道道皆可品賞到主廚料理的用心，每套售價8,800元。

此外，去年推出廣受好評的晶華軒「極上經典粵式團圓宴」，以六道精巧的前菜「粵式小品集」打頭陣，包括港式貴妃雞、蜜汁叉燒、彩椒百合蘆筍、梅菜扣花肉、富貴招金棗、XO 醬鮮冬筍，主菜包括膠質豐厚、口感圓潤的「蝦籽婆參扣鵝掌」，與色香味俱全的「上湯焗龍蝦」，食用時Q彈的龍蝦搭配吸飽龍蝦湯汁的伊麵，讓人口齒留香。最令人期待的湯品選用了餐廳的招牌菜餚「鱈蟹西施泡飯」，甜點則是貴氣十足的「燕窩薑奶塔」，道道經典、值得細細品嘗，每套12,800元。

以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家則是集合螯龍蝦、加拿大冷凍干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬肉推出每套7,800元的超澎拜三燔日式火鍋集。位於故宮院區的故宮晶華也推出台粵式圍爐宴，以六道精緻開胃前菜，包括酒香醉雞、梅醋蕃茄 花香拌野菇、黃瓜蜇頭、蜜汁魚柳、糖漬栗子而成的「故宮小滿漢」，兩道招牌主菜-故宮東坡肉、蔥燒石斑魚，與一盅松茸菜膽燉全雞為組合，每套售價6,800元。位於信義誠品6樓的館外餐廳泰市場首次加入外帶年菜的行列推出傳統泰式闔家宴，包括以辣椒干貝、蒜味海螺、雲式大薄片、香茅花枝、北拌蘆筍的「泰式冷拼盤」，主菜則是最受歡迎的黃金咖哩龍蝦、與檸檬石斑，再搭配酸辣鮑魚海鮮湯。

晶華持續推出曾經得到媒體評比冠軍的－鳳梨澄沙奶黃禮盒，其他特色年禮還包括匯集松露白酒鮑魚及中式香醇祕製鮑魚的晶華珍饌鮑魚禮盒，年年熱賣的人氣甜品—花開富貴甜芋泥禮盒，遵循古法精心製作的步步高昇蘿蔔糕禮盒，特選美國頂級牛肉由五星主廚精切出最油嫩鮮腴的肋眼部位，急凍包裝後以充滿質感的木盒盛裝而成的極致肋眼牛排禮盒，以及主廚秘製干貝XO醬與銀魚麻辣醬所組成的晶華軒御膳XO醬禮盒。美味食譜搭配精美包裝、送禮自用兩相宜，上述年禮價格、每組680元起。

(中時 )