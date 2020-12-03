交通部為觀光產業提出三波紓困、振興，並運用觀光發展基金補助觀光產業，但進入秋冬後，國際疫情又轉為嚴峻，觀光產業仍處於寒冬。交通部正協調勞動部運用基金支持。交通部長林佳龍表示，考量疫苗已研發出來，再撐半年應可看到曙光，但也是最難走的一段路，政府是一體的，願出面替觀光業向勞動部做專案申請。

林佳龍說，先前有跟勞動部長許銘春溝通，因勞動部有安定就業基金及相關專案，比如充電、在職進修等，可預期明年上半年疫情仍會影響交通及觀光產業，交通部願提出專案，針對觀光旅遊業者的員工做培訓，讓業者能符合勞動部相關規定，幫業者再多撐半年，也已責成主任秘書跨部會協調，希望在交通部紓困3.0年底告一段落時能接力推出。

對於勞動部人才培訓與之前有何不同之處？林佳龍說，較細緻的部分，因有些旅行社幾乎沒業績，如果員工不資遣，但能類似用留職停薪去上課，同時保有勞健保，員工不離開觀光產業市場，等疫情過後，員工能馬上投入市場；考量是主因疫苗已經研發出來，看到曙光，但也是最難走的一段路，都已撐過一年，如果再半年，整合政府資源，來協助觀光旅遊業者不資遣或讓員工深造，不是一般性培訓而是專班，更提升技能，投資在人才於後疫情時代的觀光，台灣一定會成為全世界最有競爭力的國家。

林佳龍說，多少經費有跟勞動部在談，總之政府是一體的，觀光業因政策國境管制影響，必須要做些彌補，但交通部預算已經有限，如果勞動部職責是在促成就業安定，交通部願出面做專案申請，讓旅行業者的員工不支領原來的薪資，但支領補助，就可以撐久一點。

(中時 )