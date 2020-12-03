產銷PGO品牌機車的摩特動力，3日預告明年第二季將推出品牌第二款電動機車Ur2。摩特動力表示，與Ur1一樣，Ur2是與Gogoro Network合作打造，將會是綠牌輕型電動機車，期待透過產品多元化，提升PGO電動機車銷量與能見度。

摩特動力指出，PGO與Gogoro Network於2019年發表第一輛PBGN（Power by Gogoro Network）電動車款Ur1後，陸續推出Hello Kitty聯名款及PLUS跑車版等車型，明年3月將推出全新智慧電車「Ur2」，將以更貼近消費者的人性化設計為產品號召，有別以往高質感Ur1與帥氣Ur1 PLUS跑車版的車款風格，Ur2外型更顯可愛魅力。

據了解，Ur2採用Gogoro綠牌電動機車Viva的車架、機電系統為基礎，由摩特動力自型開發車型外觀與組裝生產而來。

(工商 )