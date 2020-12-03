新冠肺炎病毒持續肆虐全球，美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT） 研發的新冠疫苗2日獲得英國政府緊急使用授權，未來幾天內便能供民眾接種。對此，民進黨前立委沈富雄今(3日)則在臉書寫下，人毒大作戰來到轉捩點，台灣下半場需要不同的思維與戰略，否則空談「超前部署」將事倍功半。

入境旅客由邊境檢疫協勤人員核示入境檢疫聲明書，完成後才能入境。（陳麒全攝）

沈富雄在臉書寫下，英國下周開打COVID-19疫苗，這場人類與病毒的世紀大作戰，已經來到關鍵轉捩點。他形容這場新冠肺炎如果是一場戰爭，那麼戰場已從敦克爾克轉到諾曼第，若是一場運動會，田賽已近尾聲，徑賽開始登場；他認為台灣上半場成續亮麗，因為國境攔截成功，人民口鼻封閉達陣，但下半場需要不同的思維與戰略，否則，空談「超前部署」將事倍功半。

沈富雄也舉出5個關鍵，第一，如同徑賽，要有起跑的快速、短跑的衝刺、長跑的續航力和接力賽的無縫接軌；第二，台灣將由疫情最輕微的乾淨國變成免疫力最低的脆弱國，因為免疫力是罹病率加疫苗施打率，台灣在明年第一季疫苗施打前，兩者的總和幾乎是零；第三，台灣過去一年在處理兩岸疫情方面，對大陸顯有敵意且有政治考量，未來解封的過程中，應把政治因素排除。

另外，沈富雄認為第四，台灣要努力思考明年第二季各國國境陸續解封後，要如何與他們接軌、彼此如何對待、鬆緊的拿捏，因為這事關經濟的復甦及民怨的有無，不可不慎；最後，他直言，疫苗開打到30%後，已經人工製造梅花座，每天下午的中央防疫中心的個案報告就可以免了。

貼文曝光後，引起不少網友關注，有人說，「台灣鎖國後的利弊得失即將現形」、「也許台灣感染人數其實不少，只是大多輕症因為沒檢測都不知道」、「吃萊豬的命，操疫苗的心」。

(中時新聞網)