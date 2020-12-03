配合中央流行疫情指揮中心及北市府秋冬防疫專案，台北捷運公司提醒民眾，自12月起進入捷運及出入八大類場所應配戴口罩，除了進入捷運車站台需配戴外，在捷運售票處、車站大廳、中山及東區地下街、捷運跳舞區、貓空纜車等，都需全程戴口罩，若經勸導不聽者將處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

北捷表示，配合秋冬防疫專案，已再提醒車站服務人員，旅客進入車站大廳等區域，發現未戴口罩旅客，將立即提醒並勸導戴上口罩。北捷鄭重呼籲，為了大家的健康安全，旅客進入捷運站(含售票處、車站大廳等區域)，務必全程戴口罩。

旅客於捷運車站非付費區，如有飲食需求，可在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫；至於發燒(體溫大於或等於攝氏38度)旅客，仍將拒絕提供運送服務，以保障自己與他人健康，此外，北捷提醒進入小巨蛋欣賞表演、冰上樂園、北投會館健身房等室內場館時，須出示台北隨行碼myCode或身分證，完成實聯(名)制登記後才能入場。

北捷強調，自疫情初期，即已實施第一線服務人員值勤時全面戴口罩，並持續進行各項消毒措施，包括捷運電聯車車廂於每天出車前及營運時間每8小時加強消毒作業；各捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場館，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等。

北捷指出，消毒頻率為每4小時1次；並於運量大的車站如臺北車站、西門站、市政府站、中山站、板橋站、忠孝復興站及龍山寺站等，共設置17臺紅外線熱顯像儀偵測旅客體溫，同時，相關措施已透過車站旅客資訊顯示系統、跑馬燈、月臺電視、車站及車廂廣播、台北捷運Go App、臺北捷運FB粉絲專頁等各類宣導工具提醒旅客配合。

(中時 )