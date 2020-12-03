台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂檸檬餅老店（中）燒起來，由於一整排都是木造的老房子，直至中午火勢控制時，延燒6戶，消防隊緊急澆水搶救。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒，消防隊搶搬瓦斯桶。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂檸檬餅老店（中）燒起來，陳姓負責人（右）看著店面付之一炬，憂心忡忡。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，其中一福堂檸檬餅老店，全面燒毀。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，由於皆為木造老建築，一路延燒6戶，有民眾看到火苗最初是從一福堂餅店招牌處竄出。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂檸檬餅老店燒起來，直至中午火勢控制後，消防隊持續進行殘火澆灌。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從轉角知名的一福堂檸檬餅老店燒起來，直至中午火勢控制後，消防隊持續進行殘火澆灌。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從一福堂餅店燒起來，民眾圍觀。（黃國峰攝）

台中市繼光街中山路口，3日上午傳出火警，火勢從一福堂餅店燒起來，一路延燒7戶，消防隊緊急澆水搶救。（黃國峰攝）

台中市中區繼光街、中山路口，3日上午10點54分傳出火警，火勢從轉角，知名的檸檬餅老店一福堂燒了起來，由於一整排都是木造的老房子，火勢一路向兩旁延燒，一福堂陳姓老闆表示，當時有一位店員在店內，指出火是從外面燒進來的，中市消防局表示，火勢在中午已控制，共延燒6戶，面積約650平方公尺，無人傷亡，詳細起火原因及損失仍待調查。

位於中市中區繼光街、中山路口轉角的檸檬餅老店一福堂，3日上午傳出火警，由於這區為老社區，房子皆為2層樓木造房子，火勢一發不可收拾，一路像兩旁延燒，直至中午消防隊控制火勢後，統計共延燒包含一福堂餅店、滷味、、夾娃娃機店、電子材料行及卡拉ok等店家6戶，據繼光里長吳禎耀指出，起初僅在一福堂外牆招牌處附近發現火苗，後來就一直燒，燒了6間。不過消防局指出，這是否就是起火點，仍須鑑定。

一福堂的陳姓負責人表示，一福堂是1928年在他處創店，他是第三代，直至60年前搬來這裡，店內並無廚房，僅販賣糕點成品，事發當時僅有一名女店員在店內，店員向他報告時他才知道，他到達現場時，僅有他的店在燃燒，尚未波及其他鄰居，店員也說火是從外面燒進來的，至於為何燒起來，得等消防隊調查。

中市消防局指出，火警一開始，研判有延燒情形，即陸續派遣第七大隊、中港、信義、中區、大誠、東英、北屯、南屯、文昌、水湳、國光、大里及局本部應變小組等多個分隊，出動含二輛雲梯車等各式消防車29輛、救護車2輛，含義消等消防人員98名，全力投入滅火， 現場指揮官第七大隊大隊長吳進宗指出，由於現場為老舊社區，沒有防火巷，第一波消防人力到場時，已全面燃燒，沒防火巷更增滅火困難，因此才又調派二輛雲梯車與水箱車，上下齊力滅火，直至中午12時火勢控制，無人員傷忙，詳細起火原因及財損，待後續調查。

(中時 )