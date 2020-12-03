臉書在臺生根五年，蔡英文總統今天以錄影致賀，肯定臉書在疫情下成為臺灣重要防疫夥伴，透過網路社群分享，讓全世界的人都知道「Taiwan can help」，也讓政府和人民，擁有更彈性的溝通模式。她期盼Facebook持續與臺灣同心協力，「將我們引以為傲的臺灣品牌帶向國際舞台，讓世界都能看到臺灣」。

蔡英文總統今天下午透過Facebook Community Taiwan 及Facebook For Business粉絲專頁平台，錄影致賀表示，Facebook在臺生根五年了。這五年Facebook和臺灣共同成長、面對挑戰，也成為我們生活中不可或缺的一部分。

面對今年突如其來的疫情，她說，Facebook也成為臺灣重要的防疫夥伴。不僅協助疫情指揮中心將正確的疫情資訊，優先提供給使用者，也提供人口移動的大數據，幫助臺灣分析最佳的防疫策略。當大家必須減少見面的機會，我們也透過Facebook社群，聯繫感情，關心彼此，共同度過疫情的挑戰。

蔡英文指出，臺灣的防疫表現能夠獲得國際肯定，是因為政府和民間社會，包括Facebook等社群媒體，以及社會各界，共同攜手，帶領國人團結防疫，創造出獨特的「臺灣模式」。藉由網路社群的分享，我們也讓全世界的人都知道Taiwan can help。

另外，在疫情期間，Facebook所帶動的數位經濟，也協助維繫了市場的動能，對臺灣的經濟穩定，有很大的貢獻。她認為，未來，政府將持續提升臺灣整體的數位國力。Facebook長期深耕臺灣，也會是我們建設臺灣的重要夥伴。

蔡英文強調，Facebook為臺灣帶來重要的貢獻，還包括讓政府和人民，擁有更彈性的溝通模式。幾乎每一天，大家都可以透過她的Facebook，看見執政團隊帶領臺灣一點一滴的改變。當政府需要說明重大施政方針，或遇到國際局勢變化的時候，大家也可以收看她的直播，了解政府的方向。

此外，大家也可以透過Facebook的互動，立即給予政府施政上的建議，督促政府持續進步、貼近人民的需求。她相信，不用她多說，「Facebook對臺灣的重要性，各位一定比我還理解」。

蔡英文表示，這五年來，臺灣將Facebook視為重要的國際夥伴，也感謝它為我們帶來重要貢獻。她非常期待，Facebook持續與臺灣同心協力，將我們引以為傲的臺灣品牌帶向國際舞台，也讓世界都更能看到臺灣。

(中時 )