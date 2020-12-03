藝人白靈日前為了來台出席金馬獎，特別提早飛抵台灣隔離14 天，隔離期間不時上傳性感照與粉絲分享，而稍早她再度曬出離台前於飯店拍攝的辣照，並且大讚台灣的種種美好，立刻引起網友議論。

白靈在IG曬出離台前拍攝的辣照，只見她坐在飯店戶外的長腳椅上，大方露出白皙左肩，一對傲人雙峰幾乎要從上衣蹦出，深邃的事業線讓人看的血脈噴張，很難將視線移開，此外她一雙修長美腿更擺出誘人的姿勢，大開神秘三角地帶無疑讓人充滿無限遐想，只能說白靈的一舉一動都充滿話題。

此外，白靈也不忘推廣台灣的美好，她表示台灣人的時尚和風格都非常先進，除了同志婚姻在台灣是合法的之外，任何人都可以製作電影，但是沒有審查制度，不過仍有分級不同的差異，尤其防疫措施相當完善及嚴格，讓台灣自3月以疫情爆發以來，只有500例確診，這也是她來台北為何得進行14天隔離的原因。

白靈更強調以前不認識台北，但經過這次發現台灣是個可愛的國家，擁有你所需要的一切，更向全世界的人喊話：「如果你從未去過那裡，建議去看看」。

(中時新聞網)