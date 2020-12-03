一位網友2日在座公車時，前方的乘客竟頭上插著9根針。（臉書社團《新路上觀察學院》／蘇育宣翻攝）

現代人患有不少文明病，或多或少都曾接觸過中醫針灸療法，醫生精準在穴位插入細小的針就能舒緩痠痛，實在厲害，但這種療法您可見過？一位網友在坐公車時，竟遇上「頭頂滿針」的乘客，讓他嚇得拍下奇景與眾網友分享。

一位網友3日在臉書社團《新路上觀察學院》中貼出一張照片，在內文中驚訝地寫下，「我前面這位是……伊爾謎？」伊爾謎為日本動漫《獵人》的其一角色，具有發射釘子的技能。而圖片可見原PO前方的乘客，頭上插著整整9支細長的針，大方地帶著針出門。

文發出後，不少網友見特殊景象熱烈討論，紛紛留言回應，「針人真事」、「頭皮發麻」、「沒事沒事，被針對而已」、「這個如果戴安全帽…」、「增加被雷打到的機率」、「是睡著的毛利小五郎」、「針線包」、「移動式避雷針」、「時間管理大師」；有網友猜測照片中的這位女子，「針灸沒拔就離開診所吧，怕爆」、「從中醫逃出來的嗎」。

還有網友分享親身經歷，「之前去看中醫師，就有聽說他的病患插著針回家煮飯，煮好了再回來拔針，這個更是厲害」，甚至有網友提出荒唐的建議，「往他頭上拍一下」、「拿橡皮筋套圈圈」、「拿個墊板腋下搓一搓產生靜電放上去會怎樣？」、「可以幫他壓進去嗎」。

(中時新聞網)