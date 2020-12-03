美國總統川普(Donald Trump雖然即將下台，但他用來指控大陸最力的竊取他國數據仍將持續裂解網際網路，甚至已經出現新造複合字，將互聯網(Internet，即網際網路)變成互裂網(splinternet)，《日本經濟新聞》指出，數據版圖已是中、美、歐三足鼎立，除3極間互相摩擦，各國也正在依據國界線加速數據在地化，恐將讓蓬勃的全球數位經濟失去活力。

依據ITU(International Telecommunication Union，國際電信聯盟)統計，2001年互聯網剛開始發展時，中國大陸(含香港)跨國數據量只排第6位，榜首是美國；但中國持續追趕，而且發展出他國都不具備的電子商務模式和數位支付系統，2014年已超越美國，越居榜首，而且每年持續擴大差距，到去年總數已超越每秒1.1億MB(Megabyte，兆字節)，甚至略高於第2名美國、第3名英國相加。

《日本經濟新聞》指出，數據版圖已由互聯網早期美國獨強、歐洲多極，變為中國超大，美國、歐洲緊追的3極體系。其中從2001年起到去年，中國數據增量7500倍，而美國只增加219倍。最可怕的增幅在越南，約23萬倍，印度也有2.2萬倍，不過總量與中國還有很大差距。

數據流通對象國改變也顯示了3極趨勢。中國最早超過有70%跨國數據來自美國、日本，如今美、日合計還不足40%，約略等同於越南、新加坡相加比例。美國最主要跨國數據對象國也由歐洲老牌三雄英國、法國、德國，變成巴西。

在數位革命時代，數據就是資源，也導致與數據相關的摩擦更加劇烈。川普4年前入主白宮象徵去全球化和孤立主義再次崛起，近2年來針對大陸各種貿易戰、科技戰，還有包括拉攏台灣打地緣政治戰，又讓新冷戰隱然成形，這點也反映在跨國數據爭奪上。

在美國力推的「淨網」(Clean Network)計畫中，從5G、通信、雲端服務等領域封殺陸企，娛樂性短片應用程式TikTok(抖音海外版)等陸製App被以洩漏數據為由遭施壓。儘管川普針對TikTok、WeChat(微信海外版)禁令都因為證據不足，而被美國司法系統擋下，仍令人印象深刻。

美國對大陸指控，也適用於歐洲對美國。今年7月，歐洲法院認定美國違反雙方數據保護協議，讓政府可以隨意取用歐洲人民數據，裁決協議無效。在大陸被封殺的美國大型IT業者如臉書(Facebook)等在歐洲近期也被推到刀尖浪口。美國對應歐洲的態度則是在排除歐洲後與日本、澳州簽訂跨國數據流通框架CBPR(跨境隱私規則體系)。

中國與歐洲連動似乎不像另2方關係那麼僵，但歐洲已經在討論如何限制大陸，相關官員表示：「中國不是敵人。但是歐洲與中國價值觀確實不同，我們也必須強化應對來自中國大陸，一個政體與我們相當不同的強權，形成的各種威脅。」

3極之外，數據流通也由全球無國界轉向邊境管制和切割，除中國、俄羅斯外，東南亞、印度各國也都出爐要求企業將資料中心伺服器架設在本地，形成「數據本地化」(data localization)趨勢。事實上，TikTok面對川普禁令時所提的對案，也是與美國軟體和資料中心商甲骨文(Oracle)合作，將數據儲存在美國。

《日本經濟新聞》總結，「數據經濟只有在豐富的數據流通下才能發揮真正價值，如果互聯網分裂，資訊堵塞，世界的活力也將隨之消失。能否跨越國家間對立，恢復全球的自由流通？人類正站在十字路口上。」

(中時新聞網)