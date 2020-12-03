櫃買中心3日表示，對金雨企業公司（4503）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，金雨企業109年11月9日於董事會提報109年第3季財務報告，有未於申報時限依處理程序規定公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )