金雨公司違反重訊查證遭處違約金3萬元 15:402020/12/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3日表示，對金雨企業公司（4503）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，金雨企業109年11月9日於董事會提報109年第3季財務報告，有未於申報時限依處理程序規定公告重大訊息之疏失，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 鉛中毒案2診所醫師家人也服用 檢認定無傷害故意 被控私訪印尼蘇嘉全怒求償200萬 葉慶元籲撤告公開真相 (工商 ) #金雨 #櫃買中心 #重大訊息 #處以違約金 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球晶帶頭 櫃買指數創高 04:102020/12/03 證券．權證 聯合大於同戶再賣 增值近千萬 04:102020/12/03 產業．科技 丁怡銘2.0 胡扯信功 爆誠信危機 府院黨護蘇 兼救萊豬 04:102020/12/03 焦點要聞 英文重訊登場 櫃買分四階段上路 04:102020/12/03 證券．權證 外資大換股 10檔不離棄 04:102020/12/03 證券．權證 距萬四僅11點... 台股寫六大驚奇 04:102020/12/03 財經要聞 國內處調查官逕行出國 獲不起訴 04:102020/12/03 社會新聞 關了電視台 又不准賣童書《等爸爸回家》 綠營民代眼紅告狀 文化部急令全台下架 04:102020/12/03 焦點要聞 財經熱門新聞 巨鱷索羅斯賣光！這檔遭大屠殺 驚爆最黑暗1天 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 印度禁陸App效果太烏龍 連政府機關都還在用 趕走的只有投資 - 財經 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 聯電獲利登峰造極 Aletheia喊新天價60元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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