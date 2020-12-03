不動產代銷產業龍頭海悅（2348）3日公告11月合併營收，單月為4.39億元，年增率40.84％，累計前11月合併營收31.28億元，年增率134.34％。

海悅佈局低基期區域房市，跟隨產業發展移動，包銷符合房市所需之合理的單價暨總價住宅產品，多元運用大數據以及新媒體行銷，規模經濟效益，推升11月合併營收首破4億元大關。

主要成長動能來自於台北《元利台大公館》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《聯合公園》、《宏璟榮華》與《新潤心城》；桃園《竹城A7甲子園》、《禾悅花園》、《麗晶花園廣場》、《麗寶豐洲》與《昭揚天匯》；台中《皇普莊園》；台南《聯上康橋》與《達麗國家強棒》以及高雄《和陸寓邸》等多個包銷建案持續銷售挹注所致。

海悅憑藉新媒體行銷，累積會員人數約65萬人，每月社群互動近300萬，從與業主案前規劃到廣告行銷，多元運用大數據進行購屋群眾消費行為分析，透過銷售數據，即時掌握銷售與預約人數，亦分析各網路媒體名單成本，以及從地理位置，分析來客區域與用戶欲購區域，演算出準購屋人口資料庫數據，進而主動出擊，精準行銷不僅帶動平均銷售率成長，有效管控履行合約成本，廣告策略調整，以致營業費用控制得宜，毛利率成長可期。

(工商 )