為衝刺歲末年終業績，日系豪華進口車品牌INFINITI總代理裕隆日產汽車（2227）宣布，推出「歲末激賞」酬賓回饋專案，及日起至12月31日，購買INFINITI全車系Q50、Q60、QX50、QX60任一車型，即享「高額100期分期零利率優惠」或「最高價值30萬元的六大購車好禮」，其中六大好禮包含：12萬元購車金、100萬50期分期零利率、3萬元配件金、頂級長效鍍膜、五年竊盜險及保養護照。

此外，INFINITI針對旗下兩大熱銷車型Q50及QX50，配備再升級，推出「Q50旗艦馭樂款」、「QX50風尚馭樂款」及「QX50旗艦馭樂款」三車款，升級包含 Apple CarPlay & Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航、LED主動式轉向頭燈、AVM環景顯示附MOD物體偵測等多項科技配備，結合智慧手機多項功能，提升銷售競爭力。

(工商 )