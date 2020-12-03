鼓鼓呂思緯《嘿，你畢業後想幹嘛？》深入各大校園，藉由自身經歷，與學生分享如何面對社會的挑戰，最後一集來到萬能科大學生會，透過迎新的各項團體遊戲，馬上就與學生打成一片，和他們暢聊畢業後想幹嘛，有從國小開始就喜歡鼓鼓的女學生藉機示愛，羞說：「我要嫁給你」，也有學生談著談著，談到對未來的迷惘，忍不住落下淚來，鼓鼓也以過往經驗提供他們方向，他說：「雖然無法給他們正確答案，但希望能幫助他們思考，把握現在朝目標衝刺。」

來到學生會，鼓鼓先是和新生一起上課，接著透過團體遊戲相互交流，他說：「剛進教室時，我很像新生走進新的環境，經過很多遊戲我們變好多好朋友。」走進校園對鼓鼓並不陌生，從一場場的校園演唱會，看著台下的學生，像是能主導自己人生的大人，但經過節目錄製，與學生深聊，才發現也有不少學生對未來充滿徬徨，或是喜歡跳舞但家人的不支持，鼓鼓鼓勵他們：「喜歡跳舞繼續進修，利用課餘時間練習，朝自己有興趣前進是正確。」

鼓鼓從大學就開始朝著自己興趣前進，為了玩團玩音樂，兼過許多差，包含工地打工、技師、助理、賣衣服，雖然興趣、打工兩頭燒，但他說：「當你確定目標後，就要做到底。」他還在腳上刺了一個鼓，對鼓鼓來說或許過程是辛苦的，但成功果實終究是甜美的，也希望這次前進校園的機會，盡一己之力幫助學生。最後一集《嘿，你畢業後想幹嘛？》將在12月3日晚上8點鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出。

鼓鼓前往萬能科大學生會與學生解謎闖關。（相信音樂提供）

鼓鼓前往各學校與學生分享如何面對社會的挑戰。（相信音樂提供）

鼓鼓與學生團隊合作闖關（相信音樂提供）

鼓鼓與學生團隊合作闖關（相信音樂提供）

(中時 )