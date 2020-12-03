加勒比海國家千里達（Trinidad and Tobago）日前進行一場詭異葬禮，一名男性死者未被放在棺材中，反而是穿戴整齊、以坐姿的方式進入教堂，準備參加自己的葬禮，當場遭教堂人員拒絕進入。男子遺體最後被放在教堂門口，不過一票親友前往觀禮時，竟沒有人認出他是死者本人。

千里達日前進行一場詭異葬禮，一名男性死者未被放在棺材中，反而是穿戴整齊、以坐姿的方式進入教堂，嚇壞教堂人員，當場遭拒絕進入。

千里達日前進行一場詭異葬禮，一名男性死者未被放在棺材中，反而是穿戴整齊、以坐姿的方式進入教堂，嚇壞教堂人員，當場遭拒絕進入。

英國《太陽報》（The Sun）報導，千里達29歲男子路易斯（Che Lewis）先前遭謀殺，上月25日親友為他舉辦葬禮，不過並未循傳統方式，讓死者躺在棺材裡供眾親友瞻仰遺容，相反地，朋友們讓路易斯的遺體經過防腐後，穿上粉色西裝外套、白色長褲、白鞋及墨鏡，讓他坐在靈車後座，以坐姿的方式一路前往教堂，讓路易斯享受人生最後一趟「兜風」。

不過當路易斯的遺體運抵教堂時，教堂人員都嚇壞了，拒絕讓他這個死者入內參加自己的葬禮，最後親友們只能將路易斯的遺體放在教堂門口，並劃設封鎖線。

只是好笑的是，許多前往教堂見他最後一面的親友當下都沒認出他來，還以為是其他前來弔唁的親友，有人甚至抱怨路易斯沒戴口罩。

路易斯以坐姿方式走完人生最後一程的影片引起網友熱議，有人評論「這證實了千里達不是個真實的地方」。

不過據《千里達快報》（Trinidad Express）報導，路易斯沒躺棺材、反而以坐姿兜風的行徑並不令當地警方激賞，千里達道路安全警察巴特森（Brent Batson）表示，千里達警察局對這樣魯莽的行為感到失望，警方將展開調查，殯葬業者恐被開罰1,000美元（約新台幣2.8萬元）。

像路易斯這樣特殊的遺體處理方式實際上稱之為「極端防腐」（extreme embalming），這種特殊防腐方式最早起源於2008，是從波多黎各傳出來的，殯葬業者對遺體注射化學物質，讓遺體完全僵硬。近年來這種遺體防腐方式愈來愈受歡迎，親友希望他們的摯愛在入土安息前能夠稍微「復活」。極端防腐一次費用約為2,000英鎊（約新台幣7.5萬元）。

(中時新聞網)