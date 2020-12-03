龍巖(5530)董事會今日選任李凱莉女士自即日起擔任公司董事長一職，將攜手王群中總經理推動企業升級，讓營運管理與永續規劃專業分工，共同領導龍巖打造品牌新風貌。龍巖新任的李凱莉董事長表示，龍巖已將看似傳統僵化的殯葬設施和禮儀流程，轉化成生命藝術殿堂，並為業界建立了各項服務的創新標竿。但世界局勢不斷轉變，生命產業正面臨巨大的挑戰，因此，我們不僅要保持競爭優勢，更要努力拓展全球市場、提升服務品質，讓科技和人性結合帶動生命產業再一次的升級。

李凱莉畢業於哥倫比亞商學院(MBA)，曾歷任不同資產管理公司和國際大型會計事務所稅務規劃等工作。過去數年間積極參與公司運作，對於投資審議、資產管理和策略規劃具有特殊長才與無比的熱情。在董事會的全力支持下，未來李凱莉董事長將專注於龍巖的長遠發展策略與各項重大投資規劃，而王群中總經理則將持續致力於營運管理、系統優化和產業升級，共同合作致力於龍巖品牌的永續發展。

龍巖明年即將邁入成立後的第30個年頭，前任董事長暨總經理的劉偉龍說，現在龍巖已成為業界的領頭羊，更逐漸推進各項重大建設。我相信現在就是最好的時間點，把重責大任交付給新一代的年輕領導者，讓龍巖翻開新篇章，邁向另一座高峰。未來劉偉龍亦將持續貢獻其豐富的歷練，為新領導團隊提供顧問諮詢。

(時報資訊)