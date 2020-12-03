消息人士透露，以紐約為首，全美多個州正在就臉書可能違反反托拉斯法進行調查，並計畫在下周就對這家社群媒體巨頭提起訴訟。

此案將是今年以來，美國針對大型科技公司提起的第二件重大訴訟案。美國司法部在今年10月起訴了Alphabet旗下谷歌公司。

一位消息人士透露，已有超過40多個州計畫加入這起訴訟案，但並未具體指明是哪些州。臉書與紐約總檢察長辦公室發言人拒絕對此消息發表評論。

美國聯邦貿易委員會（FTC）委員已在周三召開會議，該監管機關有權向行政法法官或地方法院提出相關指控。

目前尚不清楚各州打算提出的指控內容。臉書經常遭指控試圖以巨大的溢價收購較小型的潛在競爭對手，包括2012年收購Instagram與2014年收購WhatsApp。

臉書執行長祖伯格此前在國會作證時主張公司仍有許多競爭對手，包括其他科技巨頭。他並為收購Instagram與WhatsApp等具爭議性的收購案辯護，稱臉書幫助這些公司脫胎換骨，從小型、無足輕重的公司變身成為強大的企業。

美國司法部與FTC自2019年起對四大科技公司啟動反托拉斯調查，除了臉書與谷歌之外，還包括亞馬遜與蘋果。之後不久，檢察總長們即迅速聯手，對谷歌與臉書展開調查。

(時報資訊)