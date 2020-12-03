台一渡假村配合清醮吃素的宗教傳統，以無里程的在地農產入菜，推出多樣蔬食料理，不止祈福更兼具體內環保。（黃立杰攝）

12月初適逢埔里鎮盛大的「祈安清醮」活動，許多熱鬧的活動陸續展開，包括由鎮公所主辦的一同去醮遊、花醮等活動，領民眾看見埔里之美；圖書館辦理的老照片特展，帶遊客踏入歷史隧道；以及各大旅宿業者配合吃素，推出色香味俱全的蔬食料理，吃喝玩樂在大埔里都皆有不一樣的體驗。

作醮期間各大壇佈置的美輪美奐，鎮公所與清醮總理團齊心帶動觀光，推出「一同去醮遊」的旅遊服務，由台灣護聖宮、18度C巧克力、妮娜巧克力夢想城堡、普羅文化等業者贊助，至5日止每晚7點開始在仁愛公園發車，免費接送民眾欣賞各大醮壇燈光秀；並於醮期推出多樣精美禮品，供民眾打卡抽獎。

而5日至20日在埔里花卉物流中心，延續12年一度的清醮活動，以宗教為主題，將在地花卉結合醮壇、布袋戲、護法牌等元素，帶民眾一同飽覽五彩繽紛的國產花卉。

埔里圖書館則用心策畫精彩的歷史特展，至6日止在四大醮壇展出老照片，歡迎民眾帶家中的長輩一起到醮壇，欣賞老埔里的人文美好，回味百年來的風華。

此外，台一渡假村、牛耳雕之森等業者，配合清醮吃素的宗教傳統，以無里程的在地農產入菜，推出多樣蔬食，不只祈福更兼具體內環保。

(中時 )