2020即將進入尾聲，不少民眾總會提早到全台各宮廟參拜、點燈，好祈求新的一年能夠順利。不過，有一名女網友分享，長輩想幫她在宮廟裡安燈，但卻被點燈的價目表給嚇到，令她直呼「這到底是「點身體健康？還是點貧富差距？」

原PO於《爆怨公社》發文指出，昨（2）日家中長輩想替她在宮廟裡安燈，她尊重個人信仰及文化，並認為只要在能力所及範圍內，她都能夠配合、接受，但仍認為一切隨緣自在喜歡做很重要。

不少人對於光明燈的價目表都感到瞠目結舌。（圖／翻攝自爆怨公社)

一看到價目表令她瞠目結舌，忍不住驚呼「點個平安燈最低價還有限名額？」從她分享的照片來看，價格從最便宜的「護法燈」要2千600元，最貴的「聖極龍王燈」要價9萬6000元。原PO表示，是哪間宮廟就不說了，但也忍不住質疑「到底是點身體健康？還是點貧富差？嚇到我一個不敢點，也點不起。」

價格曝光後，其他網友也都嚇傻，「斂財宮廟還分等級」、「果然開廟還是最好賺的」、「現在廟一間比一間漂亮不是沒有原因的」、「貧窮限制了我的想像」、「真正的宮廟，是你隨意給，他隨意收」。

(中時新聞網)