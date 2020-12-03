獨／伊正叛逆推父倒地見血 哽咽談「一件事」讓逆子回頭

54歲戲劇小生伊正5年前閃婚成為人夫，迎娶小15歲老婆鄒琳（Lisa），由於當年兩人雙喜臨門，最近伊正和老婆上節目分享當年「補票上車」經過，Lisa喊冤說當時全世界都說是她設陷阱給伊正跳，但她強調當時是用APP算生理期，「我只是轉告APP的結果給他，決定權還是在他，槍在他手上」。

伊正和Lisa結婚5年，育有兩女，最近夫妻倆上《命運好好玩》，伊正還原跟老婆認識經過，透露兩人是在共同朋友聚會認識，互換聯絡方式，因伊正對Lisa有好感，就約她去南部工作順便參加品酒會，半個月後兩人就決定交往。

伊正和Lisa最近上節目還原決定結婚始末。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

Lisa說交往一陣子後，伊正就坦白自己是不婚不生的人，但射手座的Lisa沒生氣，認為伊正沒騙人，也很符合她想要自由的交往方式，兩人就繼續在一起，沒想到後來「弄出人命」，Lisa無奈說當時全世界的人都覺得是她設局害伊正，「明明就是他（指伊正）自己先開槍」。

伊正說，因為Lisa是數學老師，自己都是很信任她、讓她去算，而Lisa發現懷孕後，好友要求她要當面跟伊正說，「妳要看他當下的表情，才會決定妳一生的幸福」。後來Lisa去伊正家報告這件事，伊正回憶自己前一晚就猜到，經過天人交戰，決定用開心的態度期待這件事，還故意慢條斯理的逗Lisa，問她要不要喝紅酒，最後聽到Lisa說懷孕了，露出笑咪咪的表情摸著Lisa頭說：「那就生下來吧！」讓Lisa直言那一刻，「我就很融化」。

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(中時新聞網)